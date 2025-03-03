El grupo de resistencia palestino Hamás advirtió sobre las consecuencias del continuo silencio internacional ante los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, incluido el desplazamiento forzado y la demolición de viviendas en campamentos de refugiados en Cisjordania ocupada.

A través de un comunicado este sábado, Hamás instó a la ONU y a sus instituciones a “tomar medidas inmediatas y efectivas para detener las continuas y horribles violaciones de Israel del derecho internacional”.

La declaración además condenó la demolición por parte de Israel de viviendas y edificios residenciales en el campamento de Nur Shams, en el este de Tulkarem y en el norte de la Cisjordania ocupada, junto al desplazamiento forzado de palestinos a punta de pistola.

Hamás describió las acciones israelíes como "una grave violación al derecho internacional y un flagrante crimen de guerra a la vista de todo el mundo".

El grupo también denunció las ofensivas militares israelíes en Cisjordania ocupada y el "terror sistemático" contra los palestinos. Las calificó de "intentos desesperados e inútiles de quebrar la voluntad de la resistencia".