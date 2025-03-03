ORIENTE MEDIO
Hamás denuncia agresiones de Israel en Cisjordania ocupada y pide intervención de la ONU
Destrucción de hogares y ataques militares a manos de Israel dejan decenas de muertos en Cisjordania ocupada. Hamás advierte sobre las violaciones de Israel al derecho internacional.
El sábado temprano, el Ejército de Israel demolió 11 viviendas en la colonia de Al-Manshiya, en el campamento de refugiados de Noor Shams. / AA
3 de marzo de 2025

El grupo de resistencia palestino Hamás advirtió sobre las consecuencias del continuo silencio internacional ante los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, incluido el desplazamiento forzado y la demolición de viviendas en campamentos de refugiados en Cisjordania ocupada.

A través de un comunicado este sábado, Hamás instó a la ONU y a sus instituciones a “tomar medidas inmediatas y efectivas para detener las continuas y horribles violaciones de Israel del derecho internacional”.

La declaración además condenó la demolición por parte de Israel de viviendas y edificios residenciales en el campamento de Nur Shams, en el este de Tulkarem y en el norte de la Cisjordania ocupada, junto al desplazamiento forzado de palestinos a punta de pistola.

Hamás describió las acciones israelíes como "una grave violación al derecho internacional y un flagrante crimen de guerra a la vista de todo el mundo".

El grupo también denunció las ofensivas militares israelíes en Cisjordania ocupada y el "terror sistemático" contra los palestinos. Las calificó de "intentos desesperados e inútiles de quebrar la voluntad de la resistencia".

Recomendados

Detrás de la escalada militar

El sábado temprano, el ejército israelí demolió 11 hogares en la colonia de Al-Manshiya, en el campamento de refugiados de Nur Shams, durante una ofensiva militar que se ha extendido 21 días.

Desde el 21 de enero, las fuerzas israelíes han perpetrado incursiones mortales en el norte de Cisjordania ocupada, dejando al menos 64 víctimas y miles de personas desplazadas.

La ofensiva, advierten autoridades palestinas,forma parte de un plan más amplio del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para anexar Cisjordania ocupada y declarar su soberanía.

Estas incursiones son las más recientes en la escalada militar en Cisjordania ocupada donde, según el Ministerio de Salud palestino, al menos 927 palestinos han sido asesinados y cerca de 7.000 han resultado heridos en ataques del ejército israelí y colonos ilegales desde el 7 de octubre de 2023, en el inicio de la ofensiva contra Gaza .

En julio, la Corte Internacional de Justicia declaró “ilegal” la prolongada ocupación israelí en los territorios palestinos. Y exigió la evacuación de todos los asentamientos en la Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

