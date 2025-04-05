El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha prorrogado el mandato de Francesca Albanese como Relatora Especial sobre los territorios palestinos ocupados por tres años adicionales, a pesar de la oposición de varios grupos proisraelíes, incluido Estados Unidos.

El viernes, durante el último día de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se celebró una votación para aprobar un segundo mandato de tres años para Albanese, extendiendo su cargo hasta 2028.

Albanese había enfrentado una creciente presión por parte de grupos y políticos proisraelíes que exigían el fin de su mandato. Ella, ha señalado de manera constante las acciones de Israel como una limpieza étnica y un genocidio contra los palestinso tanto en sus informes oficiales como en sus apariciones en los medios.

En la votación, varios países habían mostrado reticencia a apoyar su reelección debido a su crítica abierta hacia Israel.