Estados Unidos continúa su ofensiva sobre Yemen, intensificando los bombardeos contra los hutíes y dejando a su paso un saldo cada vez más alto de muertos y heridos. Mientras tanto, el grupo aseguró haber lanzado “con éxito” un misil hacia Israel, que, por su parte, asegura haberlo interceptado antes de que ingresara en su territorio.

La noche del miércoles, el grupo denunció la muerte de 16 de sus miembros en ataques aéreos lanzados por Washington. La agencia de noticias yemení SABA confirmó las bajas, aunque sin dar más detalles del ataque.

Horas antes, misiles estadounidenses habían impactado varias zonas de Yemen, cobrando la vida de siete mujeres e hiriendo a dos niños. Según el canal Al-Masirah, los ataques alcanzaron Saada, el distrito de Al-Hazm, ubicado en la provincia de Al-Jawf, y As-Sawadiyah, en la provincia de Al-Bayda.

Desde el pasado sábado, los bombardeos en Yemen han sido constantes. Según cifras de la agencia de noticias Anadolu, entre el sábado y el martes los ataques estadounidenses han dejado 53 muertos y 107 heridos, muchos de ellos mujeres y niños. Washington afirma que esta operación responde a que los hutíes reanudaron sus ataques contra barcos mercantes que se dirigen a Israel a través en el mar Rojo.

Trump amenaza con destruir a los hutíes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado haber ordenado un "gran ataque" contra los hutíes y lanzó una advertencia exigiendo el “cese inmediato” de cualquier apoyo al grupo, en un mensaje que interpeló a Irán, su principal respaldo.

Este miércoles, Trump reiteró sus amenazas, apuntando directamente contra Teherán y exigiendo que detenga por completo cualquier asistencia que, según Washington, estaría suministrando a los hutíes.

"Irán debe detener el envío de estos suministros INMEDIATAMENTE. Dejemos que los hutíes se las arreglen solos", declaró en su página web de redes sociales.

Además, Trump reafirmó su promesa de destruir al grupo y señaló que sus ataques han causado un gran daño al país. "De cualquier manera pierden, pero así pierden rápidamente. Se ha infligido un daño tremendo a los hutíes, y observen cómo empeorará progresivamente. Ni siquiera es una lucha justa, y nunca lo será. ¡Serán completamente aniquilados!", añadió.