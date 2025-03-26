TÜRKİYE
¿Por qué investigan a Imamoglu? Claves del caso contra el alcalde de Estambul
El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, está siendo investigado por la Fiscalía de la ciudad. Enfrenta cargos de corrupción, así como presuntos vínculos con el grupo terrorista PKK. ¿De qué tratan las investigaciones?
La Oficina del Fiscal Jefe de Estambul está investigando a Imamoglu y a otras personas por cargos de corrupción y presuntos vínculos con grupos terroristas. / AA
26 de marzo de 2025

Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul, la ciudad más grande de Türkiye, fue arrestado el 23 de marzo de 2025 junto con otras 48 personas en el marco de una investigación por corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Estambul.

La Oficina del Fiscal Jefe de Estambul está investigando a Imamoglu y a otras personas por cargos de corrupción y presuntos vínculos con grupos terroristas.

Los fiscales obtuvieron pruebas a partir de testimonios de miembros del partido CHP de Imamoglu, exponiendo una compleja red de delitos financieros.

El arresto está vinculado al caso de corrupción. La investigación incluye acusaciones de malversación de fondos, sobornos, fraude agravado, adquisición ilegal de datos personales y manipulación de licitaciones públicas, que sumarían aproximadamente 15 mil millones de dólares durante sus seis años de mandato.

¿Qué implica esto para Estambul y sus habitantes?

El presupuesto anual de la municipalidad durante los dos últimos años fiscales fue de aproximadamente 14.850 millones de dólares. Estos fondos debían destinarse a transporte, actividades culturales y deportivas, salud, comunidad, medioambiente, servicios de información y proyectos urbanos que beneficien a los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, se presume que los contratos para estos servicios fueron adjudicados a personas y empresas que beneficiaron económicamente a Imamoglu y sus asociados. Esto afectó las finanzas de la municipalidad, provocando daños en su balance general.

Algunas empresas subsidiarias de la municipalidad, incluyendo KIPTAS (construcción), Medya AS (publicidad), Kultur AS (actividades culturales) e ISFALT (asfalto para carreteras) habrían estado involucradas en la adjudicación de contratos a personas específicas que, según se dice, canalizaron dinero hacia la empresa constructora de Imamoglu y otras compañías fantasma.

También se presume que datos personales de los habitantes de Estambul, obtenidos a través de aplicaciones municipales como "Istanbul Senin", fueron vendidos a anunciantes, logrando así generar entre cinco y seis veces más ingresos.

Presuntos vínculos con el terrorismo

En cuanto a los cargos por terrorismo, el tribunal decidió no detener a Imamoglu, permitiéndole enfrentar el juicio en libertad.

No obstante, la policía sí arrestó a otros funcionarios por este caso, incluyendo al secretario general adjunto de la municipalidad, el alcalde del distrito de Sisli y el director del Instituto de Reforma.

Según la acusación, estos funcionarios habrían estado involucrados en una iniciativa a nivel municipal vinculada al Congreso Democrático del Pueblo, una entidad conocida por sus vínculos con el grupo terrorista PKK. Su objetivo era expandir la influencia del PKK en zonas urbanas antes de las elecciones locales de marzo de 2024, detalla.

También se alega que Imamoglu apoyó listas de candidatos al concejo municipal alineadas con los intereses del PKK y contrató a personas con presuntos vínculos con el grupo terrorista en cargos clave dentro de la municipalidad.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades de Türkiye han reiterado su compromiso y respeto al Estado de derecho.



FUENTE:TRT World
