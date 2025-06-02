Estambul vuelve a ser sede de una reunión clave para el intento de negociación entre Rusia y Ucrania este lunes. La cita da continuidad al encuentro del pasado 16 de mayo, cuando Türkiye logró convocar por primera vez en más de tres años de guerra a delegaciones de ambos países. Ahora, tanto Kiev como Moscú presentarán sus propuestas sobre cómo podría lograrse un acuerdo de paz. Sin embargo, el encuentro se da bajo la sombra de una intensificación de ataques cruzados de ambos lados.
Está previsto que esta segunda ronda de negociaciones se lleve a cabo durante las horas de la tarde en el Palacio Ciragan, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y con la participación de agentes de inteligencia turcos.
En el primer encuentro de mayo ambas delegaciones acordaron el intercambio de 1.000 prisioneros por cada lado, que se completó 10 días después. Además, se comprometieron a mantener el diálogo para avanzar hacia un entendimiento.
Fue el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, quien propuso este nuevo encuentro para el 2 de junio, indicando que la delegación estaría liderada por Vladimir Medinsky, el asesor del presidente Vladimir Putin.
Ucrania, por su parte, anunció que su delegación estaría encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, acompañado por Oleksandr Bevz, asesor de la presidencia; Oleksandr Diakov, subjefe del Estado Mayor de la Marina, y el viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya.
Expectativas y la cuestión de los memorandos
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó este domingo que su gobierno espera “al menos algún avance en el camino hacia la paz” en estas negociaciones. En un mensaje en video, el mandatario repasó los últimos acontecimientos de la guerra en su país y dijo haber abordado con el ministro Umerov las expectativas para la reunión en Estambul.
“Seguimos proponiendo un alto el fuego total e incondicional, junto con medidas dignas y racionales para lograr una paz duradera y confiable. Nuestra propuesta es lógica y realista”, señaló.
Zelenskyy también subrayó que Rusia no había presentado hasta ahora ningún memorando ni borrador con sus expectativas, a pesar de que Ucrania sí lo hizo y reiteró su pedido para que Moscú cumpliera este pedido.
“Nosotros no lo tenemos, Türkiye no lo tiene, y tampoco Estados Unidos. Aun así, intentaremos lograr algún progreso”, enfatizó el presidente sobre el posible memorando.
Por su parte, el asesor ruso Medinsky confirmó que el Kremlin sí recibió el borrador ucraniano con una propuesta de paz. Explicó al medio de noticias Russia Today que el documento les fue entregado en ucraniano e inglés, y que varios puntos clave ya han circulado en medios. Añadió que Rusia anunciaría oficialmente su postura este lunes.
Ataques se intensifican antes de negociaciones
Pero mientras las partes se preparaban para sentarse a la mesa de diálogo, el fin de semana se registraron ataques cruzados, que intensificaron las hostilidades.
El domingo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque a “gran escala” contra Rusia y que más de 40 bombarderos estratégicos fueron destruidos con drones en diversas regiones, incluida la región siberiana de Irkutsk, a más de 4.300 kilómetros de la frontera. Según el informe, el ataque tuvo como objetivo cuatro bases aéreas: Olenya, Ivanovo, Dyagilevo y Belaya.
La agencia estatal de noticias ucraniana Ukrinform, citando fuentes del SBU, indicó que durante la operación denominada “Telaraña” (Spider Web) atacaron aviones utilizados por Moscú en ataques contra ciudades ucranianas durante la noche. El informe describió la operación como "extremadamente compleja" desde el punto de vista logístico, ya que el SBU primero transportó los drones a Rusia, tras lo cual fueron ocultados bajo el techo de casas móviles de madera, que luego se abrieron a distancia. Indicó que los preparativos de la operación duraron más de un año y medio.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que ataques con drones afectaron algunas aeronaves en cinco aeródromos, ubicados en las regiones de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazán y Amur. Los calificó como “actos terroristas” del “régimen de Kiev”. Y afirmó haber repelido las ofensivas en Ivanovo, Ryazán y Amur, mientras que en Murmansk e Irkutsk varios aviones se incendiaron. También señalaron que algunos responsables fueron detenidos.
El ataque se dio en un contexto en el que Rusia ha aumentado recientemente sus ataques en Ucrania. Horas antes, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia había lanzado 472 drones en una sola noche, el número más alto desde el inicio de la guerra. También se lanzaron siete misiles. La fuerza aérea ucraniana aseguró que derribaron o neutralizaron 382 drones y tres misiles.
Türkiye, principal mediador
Ankara ha mantenido relaciones cercanas con Moscú y Kiev desde el inicio de la guerra, y ha ofrecido su mediación de forma constante. Además de organizar las negociaciones en Estambul, Türkiye ha promovido activamente la paz. De hecho, el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, visitó Moscú del 26 al 27 de mayo y luego Kiev, del 29 al 30 del mismo mes.
En la capital rusa, se reunió con Putin y el ministro Lavrov. “La elección de Estambul como sede de las negociaciones refleja el entendimiento común entre nuestros países para lograr estabilidad”, afirmó Fidan en su reunión con Lavrov, quien a su vez valoró el rol activo de Türkiye para reabrir el diálogo.
Tras su viaje a Rusia, Fidan se dirigió a la capital ucraniana. Allí, se reunió con Zelenskyy y el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. En conferencia de prensa, reiteró el llamado de Türkiye a una paz duradera y subrayó que, mientras las partes sigan dialogando, es posible avanzar.
Participación de EE.UU. en las conversaciones
Durante las conversaciones de paz de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también buscó mediar. Instó a ambas partes a avanzar en el diálogo y envió al secretario de Estado, Marco Rubio, a Estambul para reunirse con los representantes de Rusia y Ucrania.
En este marco, este domingo, Lavrov y Rubio conversaron por teléfono sobre las negociaciones y las perspectivas de resolver el conflicto, según el Ministerio de Exteriores ruso.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU., que indicó que la llamada fue solicitada por Rusia, aseguró que Rubio reiteró el respaldo del presidente Trump a las conversaciones directas entre Moscú y Kiev para lograr una paz duradera.