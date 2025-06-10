La situación de los ciudadanos turcos que viajaban a bordo del barco Madleen, interceptado por fuerzas israelíes mientras intentaba llevar ayuda a Gaza, es seguida de cerca por las autoridades del país, informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye.

Los pasajeros detenidos por Israel desembarcaron la noche de este lunes, y desde entonces funcionarios de la embajada de Türkiye en Tel Aviv los han visitado.

En ese sentido, se ha brindado todo tipo de apoyo consular a los ciudadanos turcos, y los familiares de ellos han sido informados sobre el proceso, indicaron las fuentes este martes.

Como parte de la última misión organizada por la Flotilla de la Libertad, los activistas a bordo del barco Madleen buscaban romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria en el asediado enclave. El barco, de 18 metros de eslora, zarpó el 1 de junio desde el puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Italia, con destino a Gaza.