La violencia entre el ELN y otros grupos surgidos tras la desmovilización de las FARC han generado una crisis humanitaria en el noreste de Colombia, según alerta Human Rights Watch. Más de 56.000 personas desplazadas en el Catatumbo colombiano en lo que va de año.
La organización documenta asesinatos, desapariciones, reclutamiento forzado de menores y abusos sistemáticos contra la población civil. Muchas víctimas no saben aún el paradero de sus familiares.
Aunque el gobierno de Petro ha enviado 10.500 efectivos y anunciado un plan de inversión a 10 años, defensores de derechos humanos exigen respuestas inmediatas y medidas urgentes para proteger a las comunidades.
El conflicto en Catatumbo no es nuevo, pero la situación actual ha alcanzado niveles alarmantes. ¿Qué se necesita para frenar esta crisis?