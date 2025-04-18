El grupo de resistencia palestino Hamás anunció que está listo para comenzar a negociar de inmediato con Israel un acuerdo "integral", que incluya la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de un alto el fuego total en Gaza, el fin del bloqueo, la retirada completa de las fuerzas israelíes del enclave y su esperada reconstrucción.

El anuncio de Hamás llega días después de que Tel Aviv enviara, a través de Egipto, un plan de alto el fuego que exigía la liberación de todos los rehenes y el desarme de Hamás, a cambio del cese de hostilidades y el envío de ayuda humanitaria. Una propuesta que, para altos funcionarios del grupo de resistencia palestino , cruzaba “una línea roja” inaceptable y se asemejaba a una propuesta de “rendición”.

"Los acuerdos parciales sobre Gaza no son más que una cobertura política” para la agenda del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “de continuar con la agresion, el genocidio y la hambruna", declaró Khalil Al-Hayya, jefe de Hamás en el enclave y principal negociador del grupo, en un discurso transmitido a través de sus canales oficiales.

Al-Hayya reafirmó la disposición de Hamás para alcanzar un acuerdo integral: "Estamos preparados para entablar de inmediato negociaciones amplias que contemplen la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de un número acordado de nuestros prisioneros en manos de la ocupación, el fin total de la ofensiva, la retirada completa de Gaza, el inicio de la reconstrucción y el levantamiento del bloqueo", afirmó.

Respaldo de EE.UU. a solución conjunta y llamado a comunidad internacional

El dirigente de Hamás también dio la bienvenida a las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, Adam Boehler, quien este mismo jueves expresó su respaldo a una solución conjunta que aborde tanto la cuestión de los rehenes como el fin del conflicto. En una entrevista con el medio Al Jazeera, Boehler señaló: "Puedo decirles que los ataques terminarían de inmediato, de inmediato, si se liberaran los rehenes".

En este contexto, Al-Hayya hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga de forma urgente y ponga fin al bloqueo israelí sobre el enclave, advirtiendo que "más de dos millones de personas en Gaza están siendo sometidas a un genocidio por inanición".

Asimismo, sostuvo que Hamás había aceptado una propuesta de mediación al final del Ramadán, mes bendito musulmán, el pasado 29 de marzo, pero Netanyahu la rechazó posteriormente, imponiendo lo que calificó como "condiciones irrazonables que no conducirían ni a un alto el fuego ni a una retirada de Gaza".

Israel exige “desarme” y “cruza línea roja” de Hamás

Esta semana, Israel presentó una nueva propuesta de alto el fuego que Egipto, país mediador, envió a Hamás. Sin embargo, el borrador, además de pedir la liberación de todos los rehenes en el enclave a cambio de ayuda humanitaria, Tel Aviv exigía el “desarme” y la “rendición” de Hamás, así como de otros grupos de resistencia palestinos, según reportes de prensa.

La agencia de noticias AFP publicó que Hamás evaluaba las condiciones y enviaría su respuesta “muy probablemente a los mediadores en 48 horas”. Sin embargo, en ese momento una fuente del grupo de resistencia señaló que la propuesta condiciona un “fin permanente” de la ofensiva israelí al “desarme” de Hamás, lo que es “una línea roja (...) no negociable".

Por su parte, el canal Al Jazeera reportó las declaraciones de Sami Abu Zuhri, alto funcionario de Hamás, señalando que el Gobierno de Netanyahu no busca un alto el fuego, sino un "acuerdo de rendición".