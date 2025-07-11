Mientras se discute la posibilidad de un alto el fuego en Gaza y los bombardeos israelíes continúan cobrándose la vida de decenas de palestinos cada día, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que su gobierno está dispuesto a aceptar una tregua temporal de 60 días con el objetivo de recuperar a algunos rehenes israelíes, según reportes de TRT World.

Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, la propuesta contempla una tregua de dos meses durante la cual Hamás liberaría a diez rehenes vivos en dos fases: ocho serían entregados el primer día y otros dos en el día 50. El plan también prevé el papel del presidente estadounidense Donald Trump como posible garante de una retirada militar escalonada en fases posteriores.

“En los primeros 60 días recuperaremos a 10 rehenes. Eso es parte del proceso. Luego hablaremos sobre el fin de la ofensiva. Debemos tener paciencia”, habría dicho Netanyahu, de acuerdo con el diario. Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión con familiares de rehenes israelíes, celebrada al margen de su visita a Washington.

Durante ese encuentro, el primer ministro aseguró que un acuerdo integral para liberar a todos los cautivos no es alcanzable por el momento. Según el mismo medio, trató de persuadir a los familiares para que aceptaran un acuerdo parcial, justificando esa vía con supuestos planes no revelados que, afirmó, comparte con Trump.

En los últimos 20 meses, Israel y Hamás solo han alcanzado dos acuerdos parciales de alto el fuego: uno en noviembre de 2023 y otro en enero de 2025. Ambos incluyeron intercambios limitados de prisioneros, sin que se tradujeran en un cese total de las hostilidades.

El más reciente de esos acuerdos fue abandonado por Netanyahu, quien ordenó reanudar la ofensiva sobre Gaza el pasado 18 de marzo. Desde entonces, los ataques se han intensificado y, con ellos, también las críticas dentro de Israel. Varios líderes de la oposición acusan al primer ministro de recurrir a acuerdos parciales únicamente para prolongar la ofensiva por motivos políticos personales y para contentar al sector más ultraderechista de su coalición.

Las familias exigen un acuerdo completo





En paralelo, las familias de los rehenes siguen exigiendo un acuerdo completo que permita la liberación de todos los cautivos israelíes, vivos o muertos.

Tras reunirse este miércoles por la noche con representantes de la Casa Blanca, los familiares expresaron su respaldo al compromiso de la administración Trump para recuperar a los rehenes. En un comunicado conjunto, advirtieron que desaprovechar esta oportunidad sería un “grave fracaso político y moral”.

Según estimaciones oficiales israelíes, 50 rehenes permanecen en Gaza, incluidos 20 que se presume siguen con vida. A su vez, más de 10.800 palestinos están detenidos en cárceles israelíes, donde enfrentan —según organizaciones de derechos humanos y medios israelíes y palestinos— condiciones de tortura, hambre y negligencia médica que ya han provocado numerosas muertes.

Mientras tanto, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás continúan en Doha, Qatar.

Hamás acusa a Netanyahu de bloquear un acuerdo real





Por su parte, la respuesta de Hamás no se hizo esperar. En un comunicado, el grupo de resistencia calificó a Netanyahu de “criminal de guerra” y aseguró que sus declaraciones a las familias de los rehenes confirman su intención de obstaculizar cualquier acuerdo integral.

“Las declaraciones del criminal de guerra Netanyahu, en las que informó a las familias de los detenidos que un acuerdo integral no es posible, confirman sus intenciones malvadas al poner obstáculos para alcanzar un acuerdo que llevaría a la liberación de los prisioneros y al cese de la agresión contra nuestro pueblo palestino en Gaza”, señaló el movimiento.

Hamás recordó que ya había ofrecido un acuerdo integral de intercambio de prisioneros que incluía un alto el fuego permanente, la retirada total del ejército de ocupación y el libre acceso de ayuda humanitaria. No obstante, Netanyahu —añadió el comunicado— rechazó esa propuesta y “continúa evadiendo y poniendo más obstáculos”.