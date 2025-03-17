Las autoridades de Gaza advirtieron sobre una inminente crisis hídrica y una escasez crítica de agua que podría provocar una sed generalizada debido al cierre de los cruces fronterizos por parte de Israel y a sus amenazas de cortar el suministro.

Funcionarios del enclave advirtieron que si Mekorot, empresa israelí que abastece aproximadamente el 70% del agua de toda Gaza, decidiera cortar el suministro, las consecuencias serían devastadoras. Se considera que podría hacerlo como parte de una estrategia de presión para las negociaciones de tregua con Hamás.

"Si se corta el suministro de esta línea, se produciría una grave escasez de agua, amenazando la vida de los civiles y provocando un deterioro en la salud pública, con el posible brote de enfermedades", señalaron en un comunicado las autoridades de Gaza.

Desde que terminó la primera fase del acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros a principios de marzo, Israel ha vuelto a cerrar todos los cruces de Gaza e impedido la entrada de ayuda humanitaria, que se había restablecido de forma limitada desde que entró en vigor la tregua, el 19 de enero.

El cierre de los cruces fronterizos y la restricción de suministro eléctrico han provocado el colapso de las instalaciones de tratamiento de agua y alcantarillado, agravando las ya precarias condiciones humanitarias en el enclave.

En este contexto, funcionarios israelíes han amenazado reiteradamente con interrumpir por completo el suministro de agua y electricidad, describiéndolo como una posible estrategia de presión contra Hamás.

El 4 de marzo, Omer Dostri, portavoz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que no se descartaba la posibilidad de interrumpir estos servicios.

En respuesta, las autoridades de Gaza instaron a la comunidad internacional a presionar a Israel para garantizar el suministro ininterrumpido de agua y energía, en cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales.

En medio de la profunda crisis humanitaria, Estados Unidos insiste en explorar alternativas para desplazar a los palestinos de Gaza y reubicarlos, en el marco del plan del presidente Donald Trump de tomar el control de Gaza.

Durante una entrevista con CBS News el domingo, Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, aseguró que Washington está “explorando todas las alternativas y opciones que conduzcan a una vida mejor para los gazatíes. Y, por cierto, para el pueblo de Israel", añadiendo que una de las opciones es reasentar a los palestinos en otros países.