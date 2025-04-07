Una nueva ola de bombardeos de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen dejó al menos seis muertos y más de 30 heridos este domingo. Mientras tanto, el presidente Donald Trump intensificó sus amenazas al publicar el video de un ataque, en el marco de la ofensiva que ya suma más de 70 muertos en menos de un mes.

Los letales ataques del fin de semana ocurrieron en Saná y otras zonas del país, según informaron los hutíes, añadiendo que el ejército estadounidense bombardeó una casa en la capital yemení. Su canal de noticias satelital, Al-Masirah, mostró imágenes del edificio destruido y de personas recibiendo atención en un hospital.

En la gobernación de Saada, el Ministerio de Salud administrado por los hutíes reportó que otros dos civiles murieron y nueve resultaron heridos en ataques que impactaron una tienda de paneles solares y una vivienda en la zona de Hafsayn. El grupo también informó que aviones de combate estadounidenses realizaron nueve bombardeos en la isla de Kamaran, frente a la costa de la gobernación de Al Hudaydah, en el oeste del país.

Trump publica video de bombardeo

El sábado, Trump publicó imágenes presuntamente captadas por drones militares. La grabación, en blanco y negro y difundida en su red social Truth Social, muestra varias figuras humanas desde un ángulo casi vertical. Reunidas a lo largo de un camino, las personas aparecen dentro de una mira. Segundos después, se observa una gran explosión.

“Estos hutíes se reunieron para recibir instrucciones sobre un ataque”, afirmó Trump, sin ofrecer la ubicación ni otros detalles sobre el ataque. ”¡Ups, no habrá ataque por parte de estos hutíes! ¡Nunca hundirán nuestros barcos de nuevo!”, añadió.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, no difundió el video ni brindó detalles específicos sobre los ataques realizados desde el 15 de marzo.

La agencia de noticias yemení SABA, citando una fuente anónima, afirmó que el bombardeo iba dirigido a una “reunión social por el Eid” en la gobernación de Hodeida. Los musulmanes de todo el mundo acababan de celebrar el Eid al-Fitr, el festival que marca el final del mes bendito de Ramadán, en el marco del cual millones de familias y comunidades realizan grandes reuniones en todo el mundo.