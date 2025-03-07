Fuentes del Ministerio de Defensa de Türkiye han negado los informes que afirman que Türkiye está construyendo tres bases militares en Siria y que aviones F-16 turcos interceptaron cazas israelíes tras un ataque israelí en Damasco.

“Las noticias procedentes de la región, creadas para manipular la percepción, deben abordarse con cautela. Los informes en cuestión son incorrectos”, afirmaron las fuentes en un comunicado emitido este jueves.

En este contexto, subrayaron que la prioridad de Ankara es garantizar la paz y la seguridad en Siria, mientras Türkiye continúa sus esfuerzos para fortalecer la capacidad de defensa y seguridad del país en estrecha cooperación con la nueva administración.

Las fuentes también se refirieron a la presencia del grupo terrorista PKK/YPG en Siria, enfatizando que la organización no tiene otra opción más que disolverse de inmediato y entregar las armas sin condiciones.

Además, rechazaron cualquier intento de crear confusión al plantear cuestiones como un alto al fuego y subrayaron que no se tolerarán intentos de sabotear o prolongar el proceso.