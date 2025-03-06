Siria dio un paso histórico este miércoles al participar en la reunión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en La Haya, y al comprometerse a eliminar el arsenal de armas químicas guardadas por el régimen derrocado de Bashar Al-Assad, al que se acusa de utilizarlas durante la guerra civil.

Asaad Al-Shaibani, ministro de Exteriores del gobierno de transición de Siria, escribió en X que su presencia en la agencia de desarme reafirma el compromiso de su país “con la seguridad internacional y rinde homenaje a aquellos que perdieron la vida asfixiados por el régimen”.

El derrocado Bashar Al-Assad ha sido acusado repetidamente de utilizar armas químicas durante los 13 años de guerra civil en Siria. A lo que se ha sumado la preocupación generalizada sobre el destino de las reservas de armas químicas desde su caída el 8 de diciembre.

"Siria está preparada para resolver este problema de décadas que nos impuso un régimen anterior", expresó Al-Shaibani, quien se convirtió en el primer ministro de Exteriores sirio que se dirige a la OPAQ.

"Nuestro compromiso es desmantelar lo que pueda quedar (de armas químicas), poner fin a este doloroso legado y garantizar que Siria se convierta en una nación alineada con las normas internacionales", insistió.

También pidió apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo esta misión. "Solos", concluyó, “no podemos lograrlo”.

Una membresía sin compromiso

Hace más de una década, Siria, bajo el régimen de Al-Assad, accedió a ser parte de la OPAQ, con el compromiso de someterse a inspecciones periódicas. No obstante, durante todo este tiempo, la organización denunció grandes obstáculos para conocer la verdadera magnitud del programa de armas químicas del régimen. Y los inspectores llegaron a la conclusión de que el arsenal sirio declarado nunca reflejó la realidad.

Con este nuevo cambio, las autoridades internacionales buscan visitar más de 100 instalaciones que podrían haber estado vinculadas al programa de armas químicas de Al-Assad.