La crisis humanitaria avanza sin freno en Gaza, con millones de palestinos sufriendo hambre a diario. La situación de los niños es especialmente alarmante: más de 2.700 menores de cinco años fueron diagnosticados con desnutrición aguda a finales de mayo, sostuvo la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
La agencia destacó en un comunicado este miércoles que “la crisis ha llegado a un punto crítico mientras la gente sigue pasando hambre en toda Gaza”. Por lo que urgió a restablecer de inmediato el acceso humanitario en el enclave, ya que el bloqueo agrava más y más la crisis.
El riesgo al que se enfrentan los más pequeños en Gaza se ha alertado reiteradamente en las últimas semanas. De hecho, a principios de mayo, la Oficina de Prensa de Gaza informó que más de 65.000 niños están en riesgo inmediato de morir por inanición.
Estas cifras preocupantes se suman a las crecientes críticas contra Israel por eludir los mecanismos humanitarios que lidera la ONU en Gaza, donde las condiciones empeoran a raíz de la incesante ofensiva israelí y las restricciones de acceso. Israel mantiene cerrados todos los pasos fronterizos desde principios de marzo, impidiendo la entrada de ayuda, lo que ha llevado a organizaciones humanitarias a advertir sobre un riesgo inminente de hambruna para los 2,4 millones de personas del enclave.
Israel sigue impidiendo misiones de ayuda de la ONU
La ONU denunció este miércoles que las autoridades israelíes han bloqueado 29 de los 35 intentos realizados desde el 13 de abril para acceder a los depósitos de combustible en Rafah, sur de Gaza, y distribuirlos en el enclave.
La falta de combustible pone en peligro infraestructuras críticas, por ejemplo, los hospitales. De hecho, la UNRWA también advirtió que solo un centro médico sigue funcionando parcialmente en el norte de Gaza debido a la escasez extrema de combustible.
El portavoz de la ONU Farhan Haq advirtió en una conferencia de prensa que “la escasez de combustible podría obligar al cierre de más instalaciones de salud, agua y saneamiento”. “Esto afectaría programas esenciales. Las vacunas, por ejemplo, necesitan combustible para mantener la cadena de frío”, explicó.
Haq también señaló que, el lunes, Israel denegó 12 de las 24 solicitudes de coordinación humanitaria de la ONU, que incluían misiones para distribuir agua potable en el norte de Gaza, recuperar alimentos y combustible esenciales, y reparar caminos en el sur.
Duras críticas a la Fundación Humanitaria de Gaza
La cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos e Israel, ha sido la única autorizada para la distribución de ayuda humanitaria en el enclave. Las operaciones de la fundación —que asegura haber distribuido más de siete millones de paquetes de alimentos— han sido duramente cuestionadas. Más de 100 palestinos han muerto en ataques israelíes mientras intentaban llegar a los puntos de reparto desde finales de mayo, según la Defensa Civil de Gaza.
En este contexto, el director de UNRWA, Philippe Lazzarini, expresó su preocupación por la participación de esta fundación en el esquema de Israel para coordinar la distribución de ayuda. “El llamado nuevo modelo para manejar la asistencia en Gaza es denigrante, humillante y pone vidas en peligro”, escribió. “Este ‘modelo’ no resolverá el hambre creciente”.
Lazzarini insistió en que las agencias de la ONU, incluida UNRWA, cuentan con la experiencia, la infraestructura y la confianza de la comunidad para entregar ayuda de manera digna y segura.
En medio de estos cuestionamientos, la fundación afirmó este miércoles que “al menos” cinco personas murieron y otras resultaron heridas. Sin embargo, no aportó pruebas y aseguró que aún investiga lo ocurrido.
Más de 100 muertos en 24 horas
Al menos 103 personas murieron y 427 resultaron heridas en tan solo 24 horas debido a los ataques israelíes en distintas zonas de Gaza, informó el Ministerio de Salud del enclave este jueves al mediodía.
El miércoles, el ejército israelí mató a 51 palestinos, entre ellos 34 que intentaban acceder a centros de distribución de ayuda. El jueves, otros 40 civiles que buscaban asistencia humanitaria murieron en nuevos ataques.
Una fuente médica dijo que las fuerzas israelíes dispararon contra un grupo de personas reunidas cerca de un punto de entrega de alimentos en la ciudad de Rafah, matando a 11 e hiriendo a decenas. Otras cinco personas murieron al noroeste de la Ciudad de Gaza mientras esperaban ayuda, según la misma fuente.
En el centro de Gaza, el Hospital Al-Awda informó que 13 personas murieron y 200 resultaron heridas por fuego israelí cerca de una zona de entrega en el corredor de Netzarim. Un ataque aéreo israelí también mató a 12 personas en Jan Yunis, según el Complejo Médico Nasser.
Parlamento israelí rechaza disolverse y Netanyahu seguirá como primer ministro
Este jueves por la madrugada, el Parlamento de Israel, conocido como la Knesset, votó una propuesta para disolverse y abrir el camino a elecciones anticipadas, en medio de la crisis política que enfrenta el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada.
La medida –que habría sido el primer paso hacia comicios adelantados que, según encuestas, Netanyahu perdería– fue rechazada en la madrugada del jueves con 61 votos en contra y 53 a favor. La Knesset tiene 120 escaños, por lo que se necesitaban 61 votos a favor para aprobar la disolución.
La votación fue impulsada por la oposición en medio de una disputa sobre un nuevo proyecto de ley de reclutamiento militar. Los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios clave del gobierno, habían amenazado con apoyar la disolución del Parlamento si no se garantizaba por ley la exención del servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos.
Netanyahu presionó intensamente para resolver el estancamiento dentro de su coalición y, finalmente, alcanzó un acuerdo, lo que evitó la disolución de la Knesset y le permitió mantenerse como primer ministro.
Este resultado le da más tiempo a la coalición gobernante para intentar resolver su crisis política más profunda hasta el momento, y evitar unas elecciones que serían las primeras desde el inicio de la ofensiva en Gaza.
Poco antes de la votación, varios ministros del gobierno israelí le dijeron a Netanyahu que ha llegado el momento de poner fin a la ofensiva en Gaza, según informó este miércoles el Canal 12 de Israel.
De acuerdo con el reporte, ministros de alto rango —cuyos nombres no fueron revelados— le plantearon a Netanyahu que es hora de comenzar a trabajar en el cierre de la operación militar. Afirmaron que, con cada día adicional de combates, el costo político supera los beneficios en el terreno.
Desde el 7 de octubre de 2023, más de 55.207 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto por ataques israelíes, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.
En noviembre de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza. Israel también enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia
Además, este miércoles el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega anunciaron sanciones contra los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Belazel Smotrich, por "reiteradas incitaciones a la violencia contra las comunidades palestinas", declaró el gobierno británico.
Con esta decisión, Ben-Gvir, ministro de Defensa de Israel, y Smotrich, ministro de Finanzas, se enfrentan a prohibiciones de viaje y congelación de activos, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores británico en un comunicado este martes.