Las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han tocado una fibra sensible para los palestinos. El mandatario advirtió a Hamás que debe devolver los cuerpos de los rehenes israelíes o, de lo contrario, “enfrentará la destrucción”. En respuesta, grupos palestinos señalaron que Tel Aviv ha aplicado la misma práctica durante años, almacenando cuerpos en morgues o enterrándolos en tumbas secretas.

Diversas fuentes señalan que Israel retiene 665 cuerpos, incluidos 59 niños. Familias han esperado décadas para recuperar a sus seres queridos. Sin un entierro digno, el dolor persiste como una herida abierta.

Mustafa Erekat conoce bien esa sensación. Su hijo Ahmed fue asesinado en 2020 por las fuerzas israelíes. Más de tres años después, su cuerpo sigue retenido. "No tienen derecho a quedarse con mi hijo", dijo Erekat a la agencia de noticias AP. "Es mi derecho darle un funeral apropiado".

¿Retención de cadáveres como medida de presión?

Funcionarios israelíes han afirmado que Tel Aviv retiene cuerpos palestinos como medida de presión para disuadir ataques y utilizarlos como herramienta para negociar. En 2020, el gobierno israelí amplió esta estrategia para incluir no sólo a individuos vinculados a Hamás, sino a todos los palestinos muertos en supuestos ataques.

El ejército rara vez comenta sobre esta política, pero funcionarios han defendido su importancia para la seguridad de Israel.

Benny Gantz, exministro de Defensa, afirmó cuando estaba en el cargo que retener los cuerpos disuadía de posibles ataques y ayudaba a garantizar el regreso de cautivos israelíes.

En este contexto, grupos de derechos humanos advierten que esta práctica es parte del castigo colectivo que Israel utiliza para subyugar a la población palestina.

Cementerios de números

“Israel ha convertido los cadáveres en fichas de negociación", afirma Omar Shakir, de Human Rights Watch.

El Centro de Asistencia Legal y Derechos Humanos de Jerusalén estima que al menos 82 cuerpos de palestinos están enterrados en cementerios militares secretos, con sus ocupantes identificados solo por números en lugar de nombres. Por eso, se los conoce como "Cementerios de números".

Uno de estos es el Cementerio del Puente Banat Yacoub, en una zona altamente militarizada en la confluencia de las fronteras palestina, libanesa y siria, donde reposan los restos de cientos de palestinos asesinados, con sus lugares de descanso final ocultos tras capas de seguridad y lejos del alcance de sus seres queridos.