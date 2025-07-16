El fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 marcó un punto de inflexión en la historia de Türkiye, declaró el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

Durante la ceremonia conmemorativa por el Día de la Democracia y la Unidad Nacional del 15 de julio, que se realizó en el Parlamento en Ankara este martes, Erdogan afirmó que el intento de golpe fue una dura prueba que el Estado y la nación superaron con orgullo.

Durante la noche del intento de golpe, sostuvo Erdogan, la verdadera grandeza de Türkiye se entendió con más fuerza y claridad.

En su discurso, el presidente turco también expresó su gratitud a los mártires que sacrificaron su vida, a los veteranos que defendieron a la nación, a los ciudadanos que salieron a las calles para resistir el intento de golpe, y a los millones en el exterior que apoyaron a Türkiye durante aquella noche crítica.

Como muestra de esa solidaridad internacional, Erdogan señaló que la llamada a la oración recitada la noche del 15 de julio resonó no solo en Türkiye, sino también en ciudades como Skopie, Macedonia del Norte; Bakú, Azerbaiyán, y El Cairo, Egipto, mientras se elevaban oraciones por la nación desde miles de kilómetros de distancia, desde Pakistán hasta Indonesia, y desde Bosnia hasta Somalia.

Postura verdadera





Más adelante en su intervención, el presidente turco describió la noche del 15 de julio como una epopeya heroica que será recordada con orgullo. De hecho, la calificó como “una victoria de únicamente manos sobre tanques, aviones y bombas”. La definió como el triunfo de una nación valiente sobre los traidores.

“Esta epopeya es la prueba más reciente de lo grandes, fuertes, vivos e invencibles que somos cuando estamos unidos como nación”, declaró. Y añadió que el intento de golpe orquestado por la Organización Terrorista Fetullah (FETO) se derrumbó ante la valiente resistencia del pueblo, el cual no solo detuvo un golpe de Estado, sino que también repelió un intento de ocupación.

Erdogan destacó además que la noche del 15 de julio reveló la postura verdadera de los individuos en todo el país, pues algunos resistieron valientemente el intento de golpe, mientras que otros minimizaron la lucha o permanecieron indiferentes.