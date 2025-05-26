El partido del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,obtuvo una cómoda mayoría en las elecciones legislativas y regionales de este domingo, según los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las votaciones para escoger a 24 gobernadores, 285 diputados y 260 legisladores estatales también estuvieron marcadas por una inédita inclusión de cargos para la región del Esequibo, territorio en disputa con Guyana, y llamados al boicot por parte de la oposición.

El Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) se impuso en 23 de las 24 gobernaciones y se encamina a una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Según los primeros resultados oficiales, el PSUV habría obtenido el 82,68% de los votos en las listas nacionales parlamentarias, aunque aún se aguarda el conteo final en el resto de las circunscripciones. La única gobernación que escapó al control del PSUV fue Cojedes, en centro-oeste del país.

"Hoy hemos demostrado el poder del chavismo", celebró Maduro en la plaza Bolívar de Caracas después de la lectura de los resultados. "Esta victoria es la victoria de la paz y la estabilidad de toda Venezuela".

La participación electoral fue del 42,6%, según el CNE, en medio de un boicot que impulsó la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, que obtuvo tan solo el 6,25% de los votos.

El Esequibo, una polémica en las elecciones

Uno de los elementos más destacados de esta elección fue la incorporación, por primera vez, de cargos representativos para la región del Esequibo, un área en disputa que Venezuela reclama desde hace décadas y que actualmente se encuentra bajo administración de Guyana. Esta área, rica en petróleo, minerales y bosques, abarca cerca de dos tercios del territorio guyanés.

Estas votaciones fueron presentadas como un paso hacia la “soberanía plena” sobre esta región, según afirmó Neil Villamizar, candidato del PSUV, a la agencia de noticias AFP, poco antes de emitir su voto.

Durante la campaña, el presidente Maduro reafirmó su histórica reivindicación sobre el Esequibo: “Es inquebrantable nuestra voluntad de recuperar los derechos históricos, territoriales y más allá de la Guayana Esequiba”. En esta zona se eligieron un gobernador y legisladores afines al gobierno, aunque carecen de control efectivo sobre el enclave en disputa.

Desde Georgetown, el presidente de Guyana Irfaan Ali calificó los comicios como un acto de “propaganda” y una “amenaza” a la soberanía de su país.