El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, saludó este miércoles la decisión de Ucrania de aceptar un alto el fuego en su conflicto con Rusia y expresó su esperanza de que Moscú responda "de manera constructiva".

Durante una rueda de prensa junto al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, de visita en Ankara, Erdogan reiteró que la postura de Türkiye sobre la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido clara desde el principio y reiteró su deseo de que ambos países pongan fin al conflicto con "una paz justa".

Erdogan también destacó la disposición de Türkiye a brindar apoyo, incluida la organización de conversaciones, "si los últimos acontecimientos llevan a Rusia y Ucrania de nuevo a la mesa de negociaciones".

"La región está harta de guerras y conflictos", añadió, enfatizando el deseo de paz y la determinación de Türkiye de contribuir a lograrla. “Esperamos que nuestra región salga rápidamente de la trampa en la que se encuentra desde hace mucho tiempo y alcance la paz y la estabilidad”, afirmó.

En la misma línea, el primer ministro polaco propuso que Türkiye asuma un papel activo en el inicio de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.