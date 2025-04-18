En su creciente escalada de ataques a Yemen, Estados Unidos lanzó varios bombardeos contra el puerto de petrolero de Ras Issa, en la provincia de Hudaida, matando a por lo menos 74 personas e hiriendo a otras 171, informaron los hutíes este viernes. Se trata de los ataques más letales en la campaña de Washington contra el grupo en Yemen. Y, a medida que continúan las labores de rescate, la cifra de víctimas va en aumento.

El ejército de EE.UU. sostuvo en un comunicado que el objetivo de los ataques contra el puerto de Ras Issa, en el mar Rojo, era cortar una fuente de suministros y fondos a los hutíes, respaldados por Irán. Washington ha lanzado ofensivas aéreas casi a diario sobre Yemen desde el 15 de marzo, en un intento por detener los ataques de los hutíes a embarcaciones civiles y militares en el mar Rojo y el golfo de Adén.

En un reporte previo, Anees Alasbahi, portavoz del Ministerio de Salud hutí, señaló que entre los muertos del ataque al puerto se encuentran “cinco paramédicos” que cumplían su labor. Además, informó que empleados y trabajadores del puerto resultaron heridos como consecuencia de la "agresión estadounidense", según publicó en la red social X.

"Los equipos de rescate de defensa civil y los paramédicos están haciendo todo lo posible para encontrar y extraer a las víctimas y extinguir el fuego", declaró Alasbahi.

Imágenes difundidas por el medio Al-Masirah, de los hutíes, durante la madrugada del viernes, muestran una gran explosión que resplandece sobre el puerto de Ras Issa, en la costa occidental de Yemen, sobre el mar Rojo. Una bola de fuego envuelve la zona portuaria, mientras densas columnas de humo se elevan sobre un incendio aún activo.

Por su parte, Irán rechazó los bombardeos contra el puerto. “Condenamos fuertemente la barbarie de los ataques aéreos de EE.UU. sobre el puerto de Yemen de Ras Isa”, expresó Esmaeil Baqaei, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán. Y agregó: "Es un ejemplo de crimen cruel y una flagrante violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas".

