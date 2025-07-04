El Gobierno de Siria presentó este jueves el nuevo emblema nacional en una ceremonia en el Palacio Presidencial de Damasco, un paso significativo en el proceso de transformación política del país. El acto fue acompañado por celebraciones públicas en todo el territorio, desde Alepo hasta Deir ez-Zor. Esta medida adquiere un profundo simbolismo, ya que busca proyectar la unidad nacional tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad.

El presidente sirio Ahmed Al-Sharaa describió el nuevo emblema —un águila dorada coronada por tres estrellas— como un símbolo de “una Siria unida e indivisible”. Según explicó el Ministerio de Información, las cinco plumas de la cola del ave representan las principales regiones geográficas del país, mientras que las 14 plumas de sus alas evocan a las provincias sirias y su resiliencia tras 14 años de revolución.

“La identidad que lanzamos hoy refleja esta histórica fase que Siria está transitando”, afirmó Al-Sharaa en un discurso que apeló tanto a la herencia ancestral del país como a la esperanza de un renacimiento nacional. En sus palabras, la narrativa nacional cambia de “la humillación bajo el régimen anterior” a “una etapa de dignidad, confianza y victoria”.

Como parte de esta transformación, se anunció que los documentos oficiales, incluidas cédulas de identidad y pasaportes, serán rediseñados para reflejar la nueva imagen institucional del país.

Por su parte, durante la ceremonia el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad Al-Shaibani, destacó que la nueva imagen de Siria busca “romper con la herencia de lemas vacíos y restaurar la dignidad del pueblo sirio”. Agregó que se ha iniciado una nueva etapa en la que Siria define su futuro “según sus propios términos, no según percepciones ajenas”.

El anuncio del nuevo emblema se produjo siete meses después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad, quien abandonó el país en diciembre tras casi 25 años en el poder. Su salida puso fin a seis décadas de dominio del Partido Baath, que gobernó Siria desde 1963. En enero, un gobierno de transición liderado por Al-Sharaa asumió las riendas del país. Desde entonces, ha impulsado reformas institucionales y políticas exteriores orientadas a reinsertar a Siria en el escenario internacional.

Estados Unidos suaviza postura frente a Damasco

En paralelo al proceso de renovación interna, Siria ha recibido señales alentadoras desde el exterior. En una llamada telefónica con el ministro Al-Shaibani, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó la posibilidad de revisar designaciones vinculadas al terrorismo, tanto a nivel nacional como en foros internacionales como la ONU.

Según el Departamento de Estado, Rubio manifestó su disposición a evaluar medidas para mejorar la cooperación bilateral en el ámbito de seguridad, al tiempo que reiteró que Washington mantendrá sanciones contra “actores malignos”, incluidos Bashar Al-Assad y sus colaboradores cercanos.

La conversación entre ambos funcionarios ocurrió días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que puso fin al régimen de sanciones económicas y a la “emergencia nacional” decretada en 2004. Durante un foro de inversiones en Arabia Saudita celebrado en mayo, Trump calificó las sanciones como “brutales y paralizantes” y afirmó que su eliminación busca “darle una oportunidad” a Siria.

“El levantamiento de sanciones no debe ser un obstáculo para el futuro de Siria”, declaró Rubio, quien señaló que Washington respalda una Siria “estable y unificada”.