En respuesta a una grave escasez de personal desde diciembre de 2023, el Ejército de Israel ha enviado a Gaza soldados de sus brigadas de élite, a pesar de que no cuentan con la capacitación necesaria, según informó la emisora pública israelí KAN.

Este escenario refleja una presión creciente sobre las fuerzas armadas israelíes, que han reconocido abiertamente un déficit severo en su capacidad operativa. Según el diario Yedioth Ahronoth, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, informó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a su gabinete que la disminución del número de soldados podría afectar gravemente la posibilidad de alcanzar los objetivos militares y políticos en Gaza.

La falta de tropas regulares se ha visto agravada por la exención del servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos jaredíes y por una tasa de abandono de entre el 30% y el 40% entre los reservistas. Según medios locales, muchos reservistas han justificado su retirada argumentando agotamiento físico y emocional ante lo que describen como una ofensiva genocida prolongada.

Tensiones internas que no paran de crecer

El panorama interno israelí se vuelve aún más complejo ante el creciente número de ciudadanos, incluidos soldados en activo y reservistas, que exigen la liberación de los rehenes en manos de Hamás, aunque ello implique poner fin a la mortífera ofensiva. Más de 140.000 israelíes han firmado peticiones para un alto al fuego a cambio de la devolución de los cautivos. De estas iniciativas, 21 cuentan con más de 10.000 firmas de militares en servicio o retirados.

En respuesta, Netanyahu y sus ministros han amenazado con sancionar a los firmantes, calificando estas campañas como actos de “rebeldía” y “desobediencia” que, según ellos, “fortalecen al enemigo en tiempos de guerra”.

En paralelo, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió sobre el riesgo de un “asesinato político” interno y responsabilizó a Netanyahu por fomentar un clima de violencia. En declaraciones recogidas por medios israelíes, Lapid señaló que el director del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, Ronen Bar, figura en la cima de la lista de personas que han recibido amenazas de asesinato.

Bar ha estado en el centro de una tormenta política desde que el gobierno anunció su destitución el 20 de marzo. Sin embargo, la Corte Suprema suspendió la medida tras la presentación de varias peticiones legales por parte de la oposición.

Lapid criticó también el papel del jefe del Shin Bet, afirmando que debió dimitir tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que tomó por sorpresa a las fuerzas israelíes. “Debió dimitir por su fracaso ese día”, afirmó.

A su vez, alertó que Israel se dirige hacia una nueva catástrofe, esta vez alimentada por las tensiones internas. “Debemos enfrentar estos llamados a la violencia y silenciar a quienes los promueven. Estamos en un lugar oscuro y peligroso”, advirtió.

Lapid acusó directamente a Netanyahu de alimentar la incitación y lo instó a silenciar a sus ministros y portavoces en los medios. También pidió respaldar al Shin Bet en lugar de fomentar las divisiones internas: “En lugar de respaldar la incitación, respalda al Shin Bet”, exigió.