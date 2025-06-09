El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó la negativa de Israel a permitir que el barco de ayuda humanitaria Madleen llegara a Gaza, calificando el acto una clara violación del derecho internacional.

El ministerio declaró que la intervención tuvo lugar en aguas internacionales y que se trataba de una embarcación civil que transportaba ayuda humanitaria, incluidos ciudadanos turcos.

“Este acto atroz del Gobierno de Netanyahu, que amenaza la libertad de navegación y la seguridad marítima, demuestra una vez más que Israel actúa como un estado terrorista”, indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado este lunes.

También agregó que “la legítima reacción de la comunidad internacional contra las políticas genocidas de Israel, que utiliza el hambre como arma en Gaza e impide la entrega de ayuda humanitaria, continuará”.

Además, describió la conducta de Tel Aviv como “agresiva e ilegal”, especialmente contra quienes defienden la dignidad humana y los principios universales.

Condena del director de Comunicaciones de Türkiye

El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, se sumó a la condena en una declaración publicada en X, señalando que el gobierno israelí “ha demostrado una vez más que no puede tolerar ni siquiera la llegada de ayuda humanitaria básica a Gaza”.

“Condenamos enérgicamente el vil ataque de Israel contra el barco civil Madleen. La administración sionista israelí ha demostrado nuevamente su intolerancia hacia la llegada de ayuda humanitaria básica a Gaza. La destrucción sistemática y las masacres en Gaza son producto de un estado terrorista que no reconoce límites morales ni legales”, afirmó.

“Esto amenaza la paz regional y la seguridad global. Invitamos a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para detener la brutalidad israelí y establecer la paz en la región”, agregó, advirtiendo que el silencio equivale a la complicidad.

Altun afirmó que con sus continuos ataques contra Gaza, incluidos civiles, mujeres y niños, el gobierno israelí se ha convertido en un “factor desestabilizador que pone en riesgo la paz regional y la seguridad global”.

“Cualquier actitud que ignore esta realidad, que guarde silencio o no actúe, significa ser cómplice de este crimen”, dijo, reiterando el llamado de Türkiye a poner fin a la brutalidad, permitir el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a Gaza y establecer una paz justa en la región.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a toda la humanidad para que escuchen este clamor y tomen medidas concretas”, añadió Altun.