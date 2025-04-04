En medio de los reiterados ataques de Israel contra Siria, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, reafirmó que Ankara no busca ninguna confrontación con Tel Aviv en ese país. Aunque sí advirtió que estas agresiones israelíes allanan el camino para una futura inestabilidad regional y afectan la habilidad del nuevo gobierno en Damasco para disuadir las amenazas de sus enemigos.

"No queremos ninguna confrontación con Israel en Siria porque Siria pertenece a los sirios", sostuvo Fidan en una entrevista este viernes con la agencia de noticias Reuters desde Bruselas, donde participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN.

También añadió que solo el pueblo sirio debe decidir sobre la seguridad de su país: “Si desean asociarse con ciertos países y comunidades internacionales, bienvenidos. Si desean llegar a ciertos acuerdos con los israelíes, es asunto suyo”.

Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, el pasado 8 de diciembre, y del establecimiento del gobierno de transición semanas después, Israel ha atacado Siria en múltiples ocasiones. Algo que Ankara ha rechazado enérgicamente en varias ocasiones. En ese sentido, Fidan sostuvo que “desafortunadamente, Israel está eliminando, una a una, todas las capacidades que un nuevo Estado puede usar contra ISIS y otros ataques y amenazas terroristas”.

Y luego concluyó: “Básicamente, lo que Israel está haciendo en Siria no solo amenaza la seguridad del país, sino que también allana el camino para la futura inestabilidad en la región. No creo que sea bueno para el futuro de Israel en la región”.

En este "período de transición", dijo Fidan, Türkiye no quiere ver que ISIS o el grupo terrorista PKK se aprovechen de "la ausencia de fuerzas regulares, cierta ausencia de capacidades militares" en Siria.

Las sanciones contra Siria

Ankara se ha comprometido a ayudar a reconstruir Siria, desde la infraestructura hasta las instituciones estatales, y le ha brindado apoyo político en foros internacionales. En ese sentido, ha abogado por el levantamiento total de las sanciones contra Damasco para que puedan comenzar los esfuerzos de reconstrucción, al tiempo que respalda la formación de un gobierno de transición.

Fidan, quien se reunió la semana pasada con funcionarios estadounidenses en Washington, también afirmó a Reuters tener entendido que el Gobierno del presidente Donald Trump estaba revisando su política con respecto a Siria y las sanciones impuestas.

"Están... revisando el expediente sirio y comprenden que es necesario modificar la política de sanciones, ya que se introdujo para un régimen diferente y una evaluación de amenazas diferente", declaró el ministro de Relaciones Exteriores.

"Ahora tenemos una nueva Siria. Creo que esa nueva Siria requiere un enfoque diferente", afirmó, añadiendo que Ankara le ha transmitido su opinión sobre el asunto a sus aliados occidentales.