Esta primavera, el mundo del arte fijará sus ojos en Londres: allí reaparecerá una de las obras orientalistas más significativas del arte, que la casa de subastas Sotheby’s espera vender en más de un millón de dólares.

El 29 de abril, como parte de su esperada subasta de Arte Orientalista, Sotheby’s presentará la pintura “Preparando café”, del célebre Osman Hamdi Bey –posiblemente la figura más reverenciada del arte otomano–, una obra que estuvo extraviada por largo tiempo.

Valorada entre 1,3 y 2 millones de dólares, el cuadro de 1881 reaparece tras circular por más de un siglo en colecciones privadas europeas. Hasta hace poco, solo se la conocía por una fotografía en blanco y negro tomada el mismo año de su creación por los reconocidos fotógrafos Pascal Sebah y Policarpe Joaillier.

“Fue un redescubrimiento completamente inesperado”, explica Claude Piening, especialista internacional en pintura europea de Sotheby’s.

“Me contactó un caballero a quien conozco desde hace muchos años. Me ofreció esta obra, que había adquirido recientemente a otra persona que, a su vez, la había comprado años atrás a la familia europea que la había tenido en su posesión durante casi 75 años, probablemente desde alrededor de 1930”, añadió.

De Estambul a Viena, y finalmente Londres

La pintura fue adquirida por primera vez en 1910 por el príncipe Sadiq Yadigarov, un coleccionista de arte originario de Georgia. Posteriormente pasó a manos de su hijo Archil, y luego, alrededor de 1930, a un coleccionista privado en Viena, pariente de Archil por matrimonio, donde permaneció por herencia hasta 2008.

Desde entonces, estuvo en otra colección privada austríaca hasta su reciente reaparición.

Ambientada en un escenario refinado de columnas y azulejos, posiblemente una recreación idealizada de un recinto del Palacio de Topkapi en Estambul, la escena muestra a dos mujeres jóvenes preparando un café turco tradicional.

Aunque el entorno es imaginario, está construido con meticulosa atención al detalle, ofreciendo una “impresión opulenta del lujo”, como lo describe el catálogo de Sotheby’s.

El café como puente cultural

El café, un elemento central en la vida de Oriente Medio, se ha convertido en puerta de entrada a un diálogo cultural más amplio.

“Creo que es maravilloso que el café sea el motivo central de la obra. Muestra el contenedor de café junto a los zarfs, los portavasos típicos. Es claramente un elemento esencialmente turco, o mejor dicho, otomano, del cuadro”, señala Piening.

Surgido principalmente en Europa en los siglos XVIII y XIX, el arte orientalista representa escenas idealizadas de la vida en el mundo musulmán y en regiones consideradas “exóticas” por Occidente. Aunque visualmente impactante, muchas veces se les critica por ofrecer una visión estereotipada y reduccionista de Oriente. Sin embargo, eso no resta en muchos casos su potente valor artístico.

Los objetos representados en la obra de Osman Hamdi, por ejemplo, suman capas de simbolismo cultural y riqueza material: un mantel de terciopelo con hilos metálicos sostiene la cafetera y los zarfs; un cuenco mameluco de bronce, jarrones de porcelana china, toallas bordadas y un raro huevo de avestruz ornamental colgante, antiguo símbolo de la realeza otomana.

Los lujosos tonos turquesa de los azulejos mamelucos reflejan una alfombra caucásica bajo los pies de las mujeres, guiando la vista hacia el elemento arquitectónico más evocador del cuadro: un par de imponentes puertas mamelucas con incrustaciones de marfil.