El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este viernes en Estambul al primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante el encuentro, celebrado en la Oficina Presidencial de Dolmabahce, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales y analizaron diversos temas de actualidad regional y global.

Erdogan destacó los "lazos históricos de amistad" que unen a Türkiye y Nueva Zelanda, y subrayó que Ankara considera a Wellington un "socio esencial" en la región del Pacífico. Asimismo, señaló que trabajan en el fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en las áreas de comercio, transporte e industria de defensa, mediante iniciativas ya emprendidas y otras en curso.

El mandatario de Türkiye también hizo hincapié en los retos que enfrenta el mundo actualmente y reafirmó los esfuerzos de su país para detener los ataques de Israel en Gaza, reiterando que una paz duradera en la región solo será posible a través de la solución de dos Estados.