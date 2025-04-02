Francesca Albanese, relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, enfrenta una creciente presión de grupos y políticos proisraelíes que exigen el fin de su mandato, según informó el medio The New Arab.

El mandato de Albanese, que consta de un período de tres años, concluye esta semana, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deberá votar sobre su renovación el viernes 4 de abril.

Varios países se han mostrado reacios a apoyar su reelección debido a las abiertas críticas de la relatora frente a Israel.

Consistentemente, Albanese ha denunciado lo que describe como una limpieza étnica y genocidio contra los palestinos en sus informes oficiales y declaraciones a los medios de comunicación.

Las críticas contra la relatora han sido alimentadas por figuras como el diputado laborista británico David Taylor, quien la acusó de justificar la incursión de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de retratar a Israel como una "invasión colonial", durante una entrevista con The Jewish Chronicle, un periódico proisraelí.

Además, organizaciones proisraelíes como UN Watch han encabezado la campaña en contra de Albanese.

Justamente, UN Watch publicó un informe de 60 páginas en el que acusa a la relatora de promover el antisemitismo y el terrorismo en el marco de su función en la ONU. La organización también lanzó una petición instando al Consejo de Derechos Humanos a rechazar su reelección.

En una reciente sesión de este consejo, el director de UN Watch, Hillel Neuer, pidió terminar inmediatamente del mandato de Albanese.

Otros grupos, como el Congreso Judío Mundial y la organización juvenil sionista Betar, también han atacado a Albanese.

Betar habría amenazado con atacarla durante una visita reciente que hizo Londres, con el mismo método que Israel empleó en el Líbano el año pasado.