Cada mañana en Gaza, cientos de personas, la mayoría niños, hacen fila en cocinas solidarias buscando algo de comida y muchos de ellos vuelven con las manos vacías. Tras perder a su padre bajo los bombardeos israelíes, Yusef al Najar, de 10 años, es el encargado en su familia de llevar algo de alimento a casa. Desde que Tel Aviv impuso un bloqueo total al ingreso de ayuda humanitaria al enclave el pasado 2 de marzo, el hambre se ha intensificado, al punto que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ya agotó sus reservas.

“Volver a casa con las manos vacías duele más que el hambre”, se lamenta Yusef. La escena que él vive a diario refleja una crisis humanitaria que se extiende por toda Gaza. Mientras miles de familias luchan cada día por sobrevivir sin acceso a alimentos básicos, la comunidad internacional sigue alzando la voz ante lo que muchos califican como un uso sistemático del hambre como instrumento de guerra.

El hambre como arma de guerra

“No faltan las bombas cayendo sobre Gaza, pero hay una escasez impuesta de todo lo demás”, denunció el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, durante una sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York. Y agregó: “(Los palestinos) están en una prisión donde son asesinados y sometidos a la hambruna día tras día tras día”.

Por eso, Mansour hizo un llamado a los Estados miembros para tomar medidas frente a la colonización mediante asentamientos, los desplazamientos forzosos y la anexión de territorios palestinos. Reiteró la necesidad de que más países reconozcan al Estado de Palestina y condenó la inacción internacional: “Nuestro mayor temor es que el mundo se esté acostumbrando a semejantes horrores”.

Mansour también denunció la negativa de Israel a permitirle el ingreso a Cisjordania ocupada para participar en el Consejo Central Palestino, tras haber sido retenido durante cinco horas. Cualquier reconstrucción de Gaza, advirtió, debe incluir un gobierno de transición bajo control de la Autoridad Palestina, sin desplazamiento adicional de la población.

La acusación de Sudáfrica en La Haya

Desde la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Sudáfrica acusó a Israel de violar el derecho internacional al utilizar la hambruna como herramienta de guerra en los territorios ocupados. "Israel ha perfeccionado el control sobre el sufrimiento y la muerte mediante los sistemas alimentarios", declaró Jaymion Hendricks, representante de Sudáfrica ante la corte. Y añadió que la comunidad internacional debe intervenir para garantizar la entrega de ayuda humanitaria sin restricciones.

Sudáfrica también exigió a Israel que revierta su decisión de expulsar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y otros organismos de las Naciones Unidas, señalando que la obstrucción a estas agencias agrava la catástrofe humanitaria. El embajador sudafricano instó a las naciones a no apoyar actos ilícitos como la prohibición de UNRWA y a abstenerse de suministrar armas al gobierno israelí.

El diagnóstico de Zane Dangor, jefe de diplomacia sudafricana, fue aún más demoledor: “El sistema de ayuda humanitaria está al borde del colapso total. Y ese colapso ha sido diseñado deliberadamente”.

América Latina responde en la CIJ

Diversos países latinoamericanos respaldaron las denuncias contra Israel durante las audiencias públicas que se realizan en la CIJ sobre el bloqueo de Tel Aviv a la ayuda humanitaria en Gaza. Colombia, a través de su representante Mauricio Jaramillo Jassir, afirmó que Israel viola su deber al impedir el acceso a servicios básicos y asistencia básica. También advirtió sobre la gravedad de atacar o destruir bienes esenciales para la supervivencia de la población civil y condenó las restricciones impuestas a UNRWA.

Bolivia calificó las acciones israelíes como “coloniales y genocidas”, señalando que la ocupación ilegal, reconocida por la CIJ, se ha traducido en “una devastadora pérdida de vidas, destrucción generalizada y la obstrucción sistemática de la ayuda esencial”. Su representante, Roberto Calzadilla Sarmiento, solicitó una opinión consultiva para aportar claridad jurídica a la cuestión palestina.