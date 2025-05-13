AMÉRICA LATINA
2 min de lectura
Muere José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay, a los 89 años
El líder, conocido por su vida austera y su lucha por los derechos humanos, había sido diagnosticado con cáncer de esófago en 2024.
Muere el expresidente uruguayo Pepe Mujica / EFE
13 de mayo de 2025

José 'Pepe' Mujica, el expresidente de Uruguay, falleció este martes a los 89 años, según confirmó el actual presidente del país, Yamandú Orsi. 

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, Viejo querido", expresó Orsi en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Mujica, que había sido diagnosticado con un cáncer de esófago en mayo de 2024, sufrió una rápida progresión de la enfermedad. A pesar de los esfuerzos médicos, el cáncer se extendió, y su cuerpo ya no pudo resistir más tratamientos.

En los últimos meses, había mostrado una actitud resignada ante su salud, reconociendo públicamente su situación. En una entrevista con la revista Búsqueda, este enero, el expresidente afirmó: "Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso".

Recomendados

La médica personal del expresidente, Raquel Pannone, confirmó que Mujica padecía metástasis en el hígado.

Mujica, conocido como "el presidente más pobre del mundo" por su estilo de vida austero y su rechazo al materialismo, fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Su legado perdurará en la memoria colectiva del país y de América Latina, especialmente por su compromiso con los derechos humanos y su cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya.


FUENTE:TRT Español y agencias
