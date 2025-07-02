Siria también dio la bienvenida a la medida, señalando que representa un cambio histórico que podría allanar el camino para la recuperación nacional y la reintegración en la comunidad internacional.

“Damos la bienvenida al levantamiento de la mayoría de las sanciones impuestas a la República Árabe Siria mediante la histórica decisión ejecutiva firmada por el presidente Trump”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, en una publicación en X.

En esa línea, describió la medida como “un punto de inflexión significativo” que ayudará a guiar a Siria hacia una nueva fase de prosperidad, estabilidad y apertura al mundo.

“Con la eliminación de esta barrera significativa para la recuperación económica , se abren ahora las tan esperadas puertas para la reconstrucción y el desarrollo”, señaló Shaibani. También agregó que la decisión permitirá la rehabilitación de infraestructuras vitales y creará las condiciones necesarias para el retorno seguro y digno de los sirios desplazados a su patria.

Bashar al Assad, quien gobernó Siria durante casi un cuarto de siglo, huyó a Rusia el 8 de diciembre de 2024, marcando el fin del régimen del Partido Baaz, que había comenzado en 1963.

Ahmed Al-Sharaa, quien lideró a las fuerzas contrarias al régimen que derrocaron a Assad, fue declarado presidente durante un período de transición a finales de enero.