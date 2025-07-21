La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, realizará este martes una visita oficial a Türkiye, donde se reunirá con su homólogo turco, Hakan Fidan, en el marco de una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Según fuentes oficiales, los diplomáticos abordarán los avances recientes en la relación entre los dos países, resultado de un acercamiento sostenido en los últimos años que ha impulsado la cooperación política, comercial y económica.

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, Fidan destacará la importancia de profundizar la cooperación en áreas como comercio, inversión, industria de defensa, seguridad, ayuda al desarrollo y cultura, en paralelo al progreso alcanzado en el ámbito político. También propondrá reforzar el marco legal que sustenta los vínculos bilaterales en estos sectores.

Además, se prevé que Ankara reafirme su compromiso de continuar sus iniciativas en El Salvador a través de instituciones como la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), la Media Luna Roja Turca y la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), especialmente en proyectos de desarrollo, educación, gestión de desastres y asistencia humanitaria.

Por otra parte, según las fuentes del ministerio, Fidan subrayará la política activa que Ankara mantuvo hacia América Latina y el Caribe durante los últimos 20 años, reiterando el compromiso de seguir profundizando los vínculos tanto a nivel bilateral como en espacios multilaterales.

Asimismo, durante la reunión se contempla un diálogo sobre cuestiones regionales y globales, incluidos los recientes acontecimientos en América Latina y el Caribe, la situación en Gaza, la evolución del conflicto en Siria, las tensiones entre Irán e Israel, así como el proceso de negociaciones entre Rusia y Ucrania.