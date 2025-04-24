En una reunión de alto nivel, el ministro de Finanzas de Türkiye, Mehmet Simsek, dialogó en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con el objetivo de ampliar la colaboración económica y fortalecer la cooperación estratégica regional, según informó el Ministerio de Finanzas turco.

El gobernador del Banco Central de Türkiye, Fatih Karahan, también participó en la reunión, que, según funcionarios, se desarrolló en un “ambiente constructivo”. Las dos delegaciones reafirmaron la voluntad política compartida de los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Donald Trump para avanzar en las relaciones multidimensionales entre ambos países aliados de la OTAN.

Enfoque en comercio, inversión y energía

Los diálogos se centraron en estrechar la cooperación en sectores clave como la inversión, el comercio, el transporte y la energía. El ministro Simsek subrayó específicamente la importancia de suspender las restricciones actuales que dificultan la colaboración bilateral en la industria de defensa, un asunto sensible pero crucial para el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

La delegación de Türkiye presentó además detalles sobre los esfuerzos en curso para estabilizar la economía del país. Simsek reiteró el compromiso de Ankara con mantenerse en sus “políticas macroeconómicas prudentes, responsables y sostenibles” , como detalló en los recientes foros internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Más allá del ámbito económico, ambas partes abordaron cuestiones regionales urgentes. Las autoridades turcas insistieron en la necesidad de levantar las sanciones impuestas a Siria y detallaron los esfuerzos diplomáticos que Ankara está llevando a cabo para lograr un alto el fuego en Ucrania.