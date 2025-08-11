Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la localidad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Türkiye, este domingo informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El sismo, que se sintió en varias ciudades en el oeste del país –incluidas Estambul y la turística Esmirna–, no dejó víctimas mortales, según los primeros reportes oficiales.

Sin embargo, en Sindirgi, epicentro del terremoto, alrededor de 10 edificios se derrumbaron, entre ellos una construcción de tres pisos en el centro de la ciudad, anunció el alcalde Serkan Sak a medios locales.

“Seis personas vivían en este edificio de tres plantas vivían. Cuatro fueron rescatadas de entre los escombros”, declaró, agregando que continúan las labores para rescatar a las otras dos.