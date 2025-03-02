En una nueva violación al acuerdo de alto el fuego, cuyo paso a la segunda fase se encuentra bloqueado por parte de Tel Aviv, los ataques israelíes se reanudaron el domingo, dejando cuatro palestinos muertos, incluida una mujer, y seis heridos. Además, Israel anunció un nuevo bloqueo de entrada de ayuda humanitaria y la movilización de hasta 400.000 reservistas adicionales.

Los ataques se produjeron en Beit Hanun, al norte de Gaza, dos personas fueron asesinadas, mientras que en la aldea de Al-Farahin, al este de Jan Yunis, una mujer perdió la vida y dos más resultaron heridas, según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, quien atendió a las víctimas.

También se registraron otras víctimas en el centro de Rafah, donde otro ataque israelí dejó una persona fallecida y dos heridas.

Además, la Agencia de Defensa Civil de Gaza reportó bombardeos de artillería y disparos de tanques israelíes cerca de Jan Yunis, en el sur de Gaza, donde apuntaron a las zonas fronterizas de la ciudad de Abasan Al-Kabira.

Incertidumbre ante la segunda fase

Los ataques recientes se producen en un momento de estancamiento en el paso para la segunda fase del alto al fuego entre Israel y Hamas, que debería haber puesto fin a la agresión de manera más duradera.

La primera fase expiró durante el fin de semana, sin que se aclarara el futuro del acuerdo. Hamás ha insistido en que la única forma de garantizar estabilidad y el regreso de los prisioneros es completar la implementación del acuerdo.

Por su parte, Israel respaldó el domingo una propuesta para extender temporalmente, aunque persisten dudas sobre su efectividad.