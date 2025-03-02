GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Israel ataca Gaza dejando nuevos muertos y bloquea la entrada de ayuda humanitaria
Israel ha atacado Gaza, matando a cuatro palestinos, incluida una mujer, y dejando seis heridos. Además, bloquea la entrada de ayuda humanitaria y moviliza 400.000 reservistas adicionales.
Israel ataca Gaza dejando nuevos muertos y bloquea la entrada de ayuda humanitaria
Los ataques israelíes se reanudaron el domingo, dejando cuatro palestinos muertos, incluida una mujer, y seis heridos. / Archivo AFP
2 de marzo de 2025

En una nueva violación al acuerdo de alto el fuego, cuyo paso a la segunda fase se encuentra bloqueado por parte de Tel Aviv, los ataques israelíes se reanudaron el domingo, dejando cuatro palestinos muertos, incluida una mujer, y seis heridos. Además, Israel anunció un nuevo bloqueo de entrada de ayuda humanitaria y la movilización de hasta 400.000 reservistas adicionales. 

Los ataques se produjeron en Beit Hanun, al norte de Gaza, dos personas fueron asesinadas, mientras que en la aldea de Al-Farahin, al este de Jan Yunis, una mujer perdió la vida y dos más resultaron heridas, según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, quien atendió a las víctimas.

También se registraron otras víctimas en el centro de Rafah, donde otro ataque israelí dejó una persona fallecida y dos heridas. 

Además, la Agencia de Defensa Civil de Gaza reportó bombardeos de artillería y disparos de tanques israelíes cerca de Jan Yunis, en el sur de Gaza, donde apuntaron a las zonas fronterizas de la ciudad de Abasan Al-Kabira. 

Incertidumbre ante la segunda fase

Los ataques recientes se producen en un momento de estancamiento en el paso para la segunda fase del alto al fuego entre Israel y Hamas, que debería haber puesto fin a la agresión de manera más duradera. 

La primera fase expiró durante el fin de semana, sin que se aclarara el futuro del acuerdo. Hamás ha insistido en que la única forma de garantizar estabilidad y el regreso de los prisioneros es completar la implementación del acuerdo. 

Por su parte, Israel respaldó el domingo una propuesta para extender temporalmente, aunque persisten dudas sobre su efectividad.

Recomendados

Israel bloquea la ayuda humanitaria y moviliza a reservistas

En paralelo, Israel anunció que suspenderá la entrada de toda ayuda y suministros a Gaza, dejando a más de dos millones de gazatíes en la máxima necesidad. 

Además, el gobierno israelí aprobó un proyecto de ley que autoriza la movilización de hasta 400.000 reservistas adicionales. Esta medida responde a los crecientes temores de que se reanuden los combates en Gaza. 

El ejército israelí podrá movilizar hasta 400.000 soldados de reserva antes del 29 de mayo, un incremento de 80.000 en comparación con la orden anterior, que permitía 320.000 reservistas.





FUENTE:TRT Español
Explora
Hamás estudia “seriamente” plan de Trump mientras líderes mundiales alertan que tiene “vacíos”
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian