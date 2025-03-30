Türkiye ha dado la bienvenida a la formación de un nuevo gobierno de transición en Siria.

“Este paso, que sigue a la celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional y al anuncio de la Declaración Constitucional, demuestra el compromiso de la administración siria con el avance de la transición política, liderada y dirigida por los propios sirios, de manera inclusiva”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores del país el domingo en un comunicado.

“Türkiye continuará apoyando un proceso político integral e inclusivo, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales para establecer la seguridad y la estabilidad en Siria”, agregó el comunicado.

El ministerio también instó a la comunidad internacional a centrarse en la estabilización de Siria, destacando la necesidad del levantamiento incondicional de las sanciones y el inicio de los esfuerzos de reconstrucción.

El nuevo gabinete incluye al ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra; al ministro del Interior, Anas Khattab; al ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani; al ministro de Justicia, Mazhar Al Wais; al ministro de Educación Superior, Marwan al Halabi; a la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat; y al ministro de Asuntos Religiosos (Awqaf), Mohammad Abu al Khair Shukri.