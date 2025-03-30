TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye da la bienvenida a la formación de un gobierno de transición en Siria
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye insta a la comunidad internacional a centrarse en la estabilización de Siria, enfatizando la necesidad del levantamiento incondicional de las sanciones y el inicio de los esfuerzos de reconstrucción.
Türkiye da la bienvenida a la formación de un gobierno de transición en Siria
Al Sharaa, quien lideró las fuerzas anti-régimen para derrocar a Assad, fue declarado presidente por un período de transición a finales de enero. / Reuters
30 de marzo de 2025

Türkiye ha dado la bienvenida a la formación de un nuevo gobierno de transición en Siria.

“Este paso, que sigue a la celebración de la Conferencia de Diálogo Nacional y al anuncio de la Declaración Constitucional, demuestra el compromiso de la administración siria con el avance de la transición política, liderada y dirigida por los propios sirios, de manera inclusiva”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores del país el domingo en un comunicado.

“Türkiye continuará apoyando un proceso político integral e inclusivo, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales para establecer la seguridad y la estabilidad en Siria”, agregó el comunicado.

El ministerio también instó a la comunidad internacional a centrarse en la estabilización de Siria, destacando la necesidad del levantamiento incondicional de las sanciones y el inicio de los esfuerzos de reconstrucción.

El nuevo gabinete incluye al ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra; al ministro del Interior, Anas Khattab; al ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani; al ministro de Justicia, Mazhar Al Wais; al ministro de Educación Superior, Marwan al Halabi; a la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat; y al ministro de Asuntos Religiosos (Awqaf), Mohammad Abu al Khair Shukri.

Recomendados

Previamente, un gobierno interino encabezado por el primer ministro Mohammed Al Bashir fue designado por un período de tres meses después de que el régimen de Assad fuera derrocado en diciembre de 2024 por fuerzas anti-régimen lideradas por Ahmed al Sharaa.

Bashar al Assad, líder de Siria durante casi 25 años, huyó a Rusia después de que grupos opositores tomaran el control de Damasco el 8 de diciembre, poniendo fin al régimen del partido Baath, que había gobernado desde 1963.

Al Sharaa, quien lideró las fuerzas anti-régimen para derrocar a Assad, fue declarado presidente por un período de transición a finales de enero.

FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza