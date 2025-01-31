El presidente de Brasil, Lula da Silva, destacó este jueves la importancia crucial de defender la democracia, no solo para Brasil, sino para el mundo entero.
Subrayó que la democracia se ha convertido en un valor “inconmensurable” en su vida, haciendo un llamado a los trabajadores brasileños a ponerla en el centro de sus preocupaciones.
En su discurso, Lula también enfatizó la necesidad de defender la verdad, haciendo referencia a las ‘mañaneras’ del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de esta práctica por parte de Claudia Sheinbaum, aclarando que aunque Brasil no pueda replicar esa dinámica diaria, sí buscará encuentros periódicos.
Con firmeza, el presidente afirmó que “la democracia será la gran derrotada” si se permite el avance de la extrema derecha y la propagación de la información falsa, un fenómeno que amenaza la estabilidad global.