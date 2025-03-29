Un juez federal bloqueó el viernes a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a migrantes a países con los que no tenían una relación previa sin darles la oportunidad de presentar apelaciones en base a que enfrentarían persecución o tortura de ser enviados allí.

El juez de distrito de EE.UU., Brian Murphy, emitió en Boston una orden de restricción temporal a nivel nacional, que prohíbe a la administración deportar a cualquier persona de Estados Unidos a un país diferente al establecido en su proceso de inmigración, a menos que primero se le informe por escrito y se le brinde una "oportunidad significativa" para presentar una solicitud de protección por temor a persecución o tortura.

La medida está diseñada para proteger a las personas sujetas a órdenes finales de expulsión de ser deportadas rápidamente a países distintos de aquellos que ya habían sido identificados durante los procedimientos de inmigración.

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, la administración Trump ha firmado o ampliado acuerdos con México y países de Centroamérica para aceptar deportados de otras naciones. A principios de este mes, Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, con el fin de enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

A pesar de que la medida fue bloqueada por un juez federal, los aviones con más de 200 deportados continuaron hacia El Salvador, donde los hombres siguen detenidos a pesar de las objeciones de grupos de derechos civiles e inmigrantes.

