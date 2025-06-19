El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es responsable de que su nombre se relacione a genocidio, ya que enfrenta cargos relacionados con ese crimen, declaró Türkiye este miércoles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye respondió a través de un comunicado a una publicación en redes sociales que hizo el ministro de Exteriores israelí, y sostuvo que dicho mensaje "consiste en calumnias infundadas y viles mentiras dirigidas contra nuestro país y nuestro presidente".

“La responsabilidad de que el nombre de Netanyahu se mencione junto al de otros que han cometido genocidios en la historia recae en él mismo, ya que continúa siendo juzgado por cargos de genocidio", dijo el ministerio turco.

En este contexto, Ankara expresó su esperanza de que Netanyahu y sus colaboradores sean sometidos a un "juicio justo".