Netanyahu es responsable de que su nombre se relacione al genocidio en Gaza, asegura Türkiye
El Ministerio Relaciones Exteriores de Türkiye respondió a una publicación del Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y dijo que su nombre “se menciona junto al de otros que han cometido genocidios”.
Ankara expresó su esperanza de que Netanyahu y sus colaboradores sean sometidos a un "juicio justo". / AA
19 de junio de 2025

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es responsable de que su nombre se relacione a genocidio, ya que enfrenta cargos relacionados con ese crimen, declaró Türkiye este miércoles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye respondió a través de un comunicado a una publicación en redes sociales que hizo el ministro de Exteriores israelí, y sostuvo que dicho mensaje "consiste en calumnias infundadas y viles mentiras dirigidas contra nuestro país y nuestro presidente".

“La responsabilidad de que el nombre de Netanyahu se mencione junto al de otros que han cometido genocidios en la historia recae en él mismo, ya que continúa siendo juzgado por cargos de genocidio", dijo el ministerio turco.

En este contexto, Ankara expresó su esperanza de que Netanyahu y sus colaboradores sean sometidos a un "juicio justo". 

“El hecho de que los funcionarios israelíes se vean obligados a centrarse tanto en las declaraciones de nuestro presidente confirma la veracidad de los puntos planteados en dichas declaraciones", añadió. 

Los crímenes de lesa humanidad cometidos por los líderes israelíes "están siendo documentados de manera que no queden dudas", continuó. 

"Cuando desaparezcan el apoyo y el escudo de inmunidad del que Israel disfruta actualmente en ciertos círculos, Netanyahu y sus cómplices tendrán que rendir cuentas ante la justicia", concluyó el comunicado.





FUENTE:TRT Español y agencias
