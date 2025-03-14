TÜRKİYE
1 min de lectura
El papa Francisco planea viajar a Türkiye
El papa Francisco tiene planeado viajar a Türkiye el 26 de mayo para conmemorar los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, un evento clave en la historia del cristianismo
esp_imagen_El Papa / TRT Español
14 de marzo de 2025

El papa Francisco tiene planeado viajar a Türkiye el 26 de mayo para conmemorar los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, un evento clave en la historia del cristianismo. Esta será su segunda visita al país, tras su viaje en 2014, cuando se reunió con líderes religiosos y el presidente Erdogan. A pesar de sus recientes problemas de salud, incluyendo una neumonía doble, el Vaticano asegura que su condición está mejorando y que sigue bajo supervisión médica.

