El papa Francisco tiene planeado viajar a Türkiye el 26 de mayo para conmemorar los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, un evento clave en la historia del cristianismo. Esta será su segunda visita al país, tras su viaje en 2014, cuando se reunió con líderes religiosos y el presidente Erdogan. A pesar de sus recientes problemas de salud, incluyendo una neumonía doble, el Vaticano asegura que su condición está mejorando y que sigue bajo supervisión médica.