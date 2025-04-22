A primera vista, no hay nada inusual en la enorme excavadora que remueve tierra en un sitio de pruebas en el centro de Israel, pero al acercarse algo se revela: la cabina del conductor está vacía.

Se trata de la “Robocavadora”, un vehículo de ingeniería blindado operado a distancia y, en este caso, controlado desde un destacamento militar al otro lado del mundo, en el estado de Alabama, Estados Unidos.

Ingenieros del ejército y expertos militares aseguran que la “Robocavadora”, la versión robótica de la excavadora D9 del fabricante Caterpillar, representa el futuro del combate automatizado.

El ejército israelí lleva años utilizando el D9 para tareas en primera línea como nivelar caminos para las tropas en avance, retirar escombros y allanar terrenos.

Pero desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, y posteriormente en Líbano, las fuerzas israelíes han desplegado cada vez más esta versión robótica con el objetivo de mejorar sus operaciones en el terreno y reducir el riesgo para sus soldados.

“La idea es eliminar la presencia humana en la cabina del bulldozer”, explicó Rani, cuyo equipo en Industrias Aeroespaciales de Israel desarrolló la Robocavadora y quien solo utilizó su nombre de pila por motivos de seguridad.

Durante los ataques en Gaza, el ejército ha optado cada vez más por esta versión no tripulada, capaz de realizar una amplia gama de tareas “incluso mejor que un humano”, afirmó Rani.

Si bien estos vehículos y otros sistemas aún son operados por humanos, versiones futuras podrían ser completamente autónomas, lo que plantea preocupaciones éticas y legales sobre el futuro incierto de la ofensiva que ha desatado el ejército israelí en Gaza.