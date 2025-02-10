10 de febrero de 2025
“Palestina pertenece a los palestinos”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, rechazó tajantemente la idea de que Gaza pueda ser tomada o controlada por fuerzas extranjeras.
En respuesta a las recientes declaraciones polémicas de Donald Trump sobre “comprar y poseer Gaza”, Erdogan afirmó: “Nadie tiene el poder de sacar a los palestinos de Gaza de su patria eterna”.
Mientras Trump y otros líderes intentan presentar el genocidio en Gaza como una cuestión inmobiliaria, Türkiye se posiciona en defensa del derecho de los palestinos a su tierra.