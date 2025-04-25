Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, envió un mensaje al patriarca armenio del país, Sahak II Mashalian, en el que reafirma el compromiso de la nación con la unidad, el respeto mutuo y la memoria por las vidas perdidas durante la Primera Guerra Mundial.

En su mensaje a Sahak II Mashalian este jueves, Erdogan extendió sus “más sinceros saludos a los estimados miembros de la comunidad armenia”, mientras también destacó la convivencia de diversas comunidades en el suelo turco, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

"Nosotros, que hemos vivido juntos en esta patria durante siglos, seguimos compartiendo nuestras alegrías y tristezas hoy, igual que en el pasado”, señaló el mandatario.

"Sea cual sea el motivo, nunca hemos permitido ni permitiremos que ni un solo miembro de nuestro pueblo sea objeto de discriminación, exclusión o marginación", declaró el presidente.

100 años de los incidentes de 1915

El mensaje de Erdogan coincide coincide con la conmemoración del 24 de abril por parte de las comunidades armenias en todo el mundo, fecha que marca el aniversario de los incidentes de 1915, ocurridos cerca del final de la era otomana.

Erdogan reiteró su respeto y condolencias por los armenios otomanos que perecieron durante la Primera Guerra Mundial, describiendo la tragedia en el contexto más amplio del colapso del imperio.

"Aún sentimos en nuestros corazones el dolor por las vidas perdidas debido a los levantamientos, el aumento de las actividades de bandas armadas, los actos de sabotaje de grupos militantes y las epidemias durante los años de guerra que corresponden a los últimos días del Imperio Otomano", señaló.

El presidente enfatizó la importancia de afrontar el pasado sin permitir que domine el presente ni el futuro.

"Con la convicción de que los recuerdos dolorosos del pasado no deben secuestrar ni el presente ni el futuro, también somos conscientes de que nosotros, los 86 millones de habitantes de Türkiye, debemos construir juntos nuestro futuro", afirmó.

Relacionado TRT Global - Türkiye y EE.UU. buscan fortalecer lazos económicos y estratégicos en diálogos de alto nivel

Unidad y reconocimiento mutuo

Erdogan también advirtió contra los intentos de manipular la historia para sembrar división, señalando que tales esfuerzos han fracasado consistentemente en alterar el tejido social de la nación.