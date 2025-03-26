El gobierno de Siria condenó el bombardeo israelí en Daraa que dejó al menos seis muertos y varios heridos, y exige una investigación internacional por las violaciones a su soberanía y por los delitos cometidos contra su población.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país condenó el bombardeo israelí en la provincia occidental siria de Daraa el martes, exigiendo una investigación internacional sobre las violaciones de Tel Aviv a su soberanía y los crímenes contra sus ciudadanos.

Al menos seis personas murieron y varias más resultaron heridas durante la incursión, que tuvo lugar en la localidad de Koya, en el oeste de Daraa.

En un comunicado, el ministerio denunció “la continua agresión israelí en territorio sirio, que alcanzó una peligrosa escalada”.

Según afirmó, esta escalada es “la última de una serie de violaciones que comenzaron con incursiones israelíes en las provincias de Quneitra y Daraa y continúan con ataques en territorio sirio”, y la calificó como “una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional”.

Siria “rechaza categóricamente estos crímenes” y exige “una investigación internacional sobre los delitos cometidos contra inocentes y sobre las violaciones de Israel”, aseguró el ministerio.

Asimismo, instó a los sirios a “aferrarse a su tierra y resistir cualquier intento (israelí) de desplazamiento o de imponer una nueva realidad por la fuerza”. Además, añadió: “Estos ataques no disuadirán a los sirios de defender sus derechos y su territorio”.