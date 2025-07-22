Esta vez desde América Latina, Gaza volvió a ocupar el centro de la denuncia. En el marco de la cumbre “Democracia Siempre”, celebrada este lunes en Chile, cinco presidentes hicieron de la tragedia palestina el eje común de una declaración en la que reclamaron un alto el fuego inmediato y el fin del bloqueo a la ayuda humanitaria. Además, llamaron a defender la democracia y enfrentar tanto la desinformación como el avance de los extremismos.

“Nos desgarra la muerte, el asesinato que día a día ocurre en ese lugar del mundo que también somos nosotros”, expresó el presidente de Chile, Gabriel Boric, anfitrión de la cumbre.

Lo enfatizó acompañado por los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; Yamandú Orsi, de Uruguay, y Pedro Sánchez, del Gobierno español. Los cinco condenaron el asedio militar israelí sobre Gaza, que se prolonga desde octubre de 2023, y se dirigieron directamente a Naciones Unidas para exigir medidas urgentes.

En nombre de los líderes presentes, el presidente chileno instó al Consejo de Seguridad de la ONU a garantizar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino y a actuar para evitar cualquier forma de bloqueo. “No podemos ser indiferentes en una reunión con mandatarios internacionales”, dijo Boric. “Hacemos un llamado al alto el fuego y a Naciones Unidas, y en particular a su Consejo de Seguridad, para que se ponga las pilas”.

“Que no haya bloqueo y pueda llegar la ayuda que seres humanos como nosotros tanto necesitan para seguir viviendo”, concluyó Boric, “y para que haya dignidad en ese lugar que parece apartado, pero es humanidad, y está también en nuestros corazones”.

“La democracia está bajo ataque”

Esta condena se expresó en el marco de la cumbre que reunió a los cinco mandatarios en el Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia chilena, con el propósito de trazar líneas claras para defender la democracia.

El encuentro de líderes identificados con la izquierda se produjo también en momentos en que hay un avance de partidos y gobiernos de ultraderecha en Europa y América Latina.

En este contexto, advirtieron sobre peligros que sobrevuelan la democracia. Denunciaron que la democracia hoy en día está "amenazada" en muchas partes del mundo por elementos que, como dijo el presidente chileno, son "más sutiles" que la fuerza militar, como "la desinformación, el avance del odio, la corrupción o la concentración del poder".

“En momentos en donde la democracia está bajo ataque en diferentes partes del mundo, (...) existe un grupo importante y diverso de líderes que, a pesar de sus diferencias, comparten una visión común para defenderla”, afirmó Boric al cerrar la jornada en La Moneda.

Por su parte, Sánchez fue enfático al señalar que “nuestras sociedades enfrentan una amenaza real, liderada por una coalición de intereses que une a oligarcas y ultraderecha, una —llamémoslo así— ‘internacional del odio y la mentira’ que avanza con peligrosidad”.