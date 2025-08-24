ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Israel lanza ataques aéreos sobre Yemen y deja varios muertos y heridos
La capital yemení, Saná, sufrió hoy ataques aéreos israelíes que dejaron al menos dos muertos y cinco heridos. Las bombas alcanzaron zonas civiles y centros energéticos, reporta el canal hutí Al Masirah.
Israel lanza ataques aéreos sobre Yemen y deja varios muertos y heridos
Humo tras ataque aéreo israelí en Saná, Yemen, apuntando a sitios militares hutíes y plantas de energía. / AFP
24 de agosto de 2025

La capital de Yemen, Saná, fue hoy blanco de un ataque aéreo israelí que dejó al menos dos muertos y cinco heridos, afectando infraestructuras vitales como centrales eléctricas e instalaciones petroleras. Estos bombardeos, los primeros sobre la ciudad desde el 17 de agosto, aumentan la tensión en un país ya marcado por años de crisis y bloqueo.

El canal Al Masirah, controlado por los hutíes, informó que las bombas alcanzaron zonas cercanas al complejo presidencial, bases de misiles y centros energéticos. Los residentes denunciaron el impacto sobre áreas civiles, mientras el ejército israelí no emitió comentarios.

El ataque se produce pocos días después de que los hutíes lanzaran misiles de racimo hacia Israel, un hecho sin precedentes que, según un oficial de la Fuerza Aérea israelí, representa una nueva amenaza. Las municiones de racimo son especialmente peligrosas, ya que se dividen en múltiples explosivos, dificultando su interceptación y aumentando el riesgo para la población.

Recomendados

Durante más de 22 meses, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo. Según ellos, estas acciones son un gesto de solidaridad con los palestinos ante lo que consideran la brutal ocupación israelí, mientras Yemen sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto prolongado en su territorio.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar
Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio
Hasta el agua niega Israel en Gaza: casi 1 millón de palestinos sufren sed en supuesta “zona segura”