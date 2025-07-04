El 24 de febrero, fuerzas israelíes de ocupación detuvieron a Fidaa Assaf en la aldea de Kafr Laqif, en la gobernación de Qalqilya, Palestina. Regresaba del Complejo Médico de Ramala, donde se había realizado exámenes de salud.

Funcionarios palestinos revelaron posteriormente que Assaf, quien está casada y es madre, fue sometida a múltiples revisiones con desnudo forzado y a insultos.

También señalaron que fue recluida en una celda descrita como antihigiénica y plagada de insectos, y que la privaron de agua y alimentos durante varios días.

A pesar de padecer cáncer, el régimen israelí mantiene a Assaf detenida en la infame prisión de Damon, donde aproximadamente otras 42 prisioneras, incluidas mujeres embarazadas como Zahraa Kawazbeh y Doaa Kawazbeh, sufren torturas extremas y negligencia médica deliberada.

Prisioneras como Fidaa, Zahraa y Doaa tienen algo en común: forman parte del millón de palestinos que han sido encarcelados y torturados por Israel desde 1967, una política que, según un nuevo estudio, constituye la “columna vertebral” de la ocupación israelí de Palestina.

El informe, publicado este jueves por la organización sin fines de lucro Musulmanes Estadounidenses por Palestina , afirma que el sistema carcelario de Israel se mantiene como la “columna vertebral” de su ocupación”, al haber recluido a cerca de un millón de palestinos durante 58 años. Es decir, un promedio de 47 todos los días.

“Históricamente, Israel ha mantenido una población carcelaria cercana a los 6.000 en cualquier momento, fluctuando durante las escaladas pero volviendo rápidamente al promedio”, indica el estudio titulado “La Historia Carcelaria de Palestina Ocupada”.

Hasta mayo de 2025, señaló el informe, Israel mantenía detenidos a 10.068 palestinos. De ellos, 1.455 fueron condenados, 3.190 esperan juicio y 3.577 están encarcelados sin cargos bajo arresto administrativo.

En contraste, el grupo de resistencia palestino Hamás ha liberado a decenas de los 251 rehenes que tomó durante su incursión de octubre de 2023 a sitios militares israelíes y asentamientos que alguna vez fueron granjas y hogares palestinos.

Actualmente tiene a 49 rehenes, incluidos 27 que se teme fueron asesinados durante los bombardeos indiscriminados de Israel contra Gaza.

“Mientras tanto, la detención administrativa se ha disparado tras el genocidio de Israel en Gaza desde 2023, pasando de 350 a 2.373 detenidos por mes, un aumento de siete veces, que ahora representa casi un tercio del total de prisioneros”, señala el informe.

Tel Aviv impone su sistema carcelario con barreras de movimiento y leyes severas, añade el reporte, destacando que actualmente Cisjordania ocupada tiene casi 900 puntos de control, portones y bloqueos militares israelíes, en comparación con los 645 en 2023, los cuales paralizan la vida cotidiana.

De acuerdo a la investigación, en la primera mitad de 2024 el ejército israelí llevó a cabo 3.384 operaciones documentadas de registro y detención en toda Cisjordania ocupada.

“Solo en abril de 2025, las fuerzas israelíes ejecutaron redadas masivas que resultaron en 530 arrestos, incluidos 60 niños y 18 mujeres, en ciudades, pueblos y campos de refugiados en Cisjordania ocupada”, agrega.

El informe también subraya las enmiendas que aprobó el Parlamento de Israel en 2024 que “legalizan el castigo colectivo y permiten cadenas perpetuas para niños de 12 años”.

Complicidad de EE.UU.

La organización Musulmanes Estadounidenses por Palestina afirma además en su reporte que EE.UU. “ha financiado esta opresión”. Y agrega que Washington entregó recientemente más de 14.000 millones de dólares a Israel para su contra los palestinos en la sitiada Gaza.