Türkiye celebra el Día de la Soberanía Nacional y del Niño, conmemorando la fundación del Parlamento
Cada 23 de abril, Türkiye conmemora el Día de la Soberanía Nacional y del Niño, un símbolo de independencia y esperanza en las nuevas generaciones, instaurado por Mustafa Kemal Atatürk como legado para el futuro.
Día del Niño en Antikabir, Ankara. / AA
23 de abril de 2025

Türkiye celebra el Día de la Soberanía Nacional y del Niño, conmemorando el aniversario número 105 de la inauguración de la Gran Asamblea Nacional en 1920, un hito clave en la historia moderna del país.

La jornada, que también destaca la importancia de los niños como el futuro de la nación, fue celebrada con ceremonias oficiales, eventos culturales y alegres reuniones públicas en todo el país.

Esta festividad nacional, única en el mundo por combinar la democracia parlamentaria con los derechos de los niños, es una de las celebraciones más emotivas en Türkiye. Las escuelas organizaron programas especiales con canciones, danzas y recitales de poesía, mientras que los niños asumieron simbólicamente cargos en el Parlamento y distintos ministerios, en una tradición de larga data que promueve la educación cívica y la participación ciudadana.

La Gran Asamblea Nacional de Türkiye, establecida el 23 de abril de 1920 en Ankara, marcó el comienzo de la lucha del país por la plena independencia y soberanía. La decisión de Ataturk de dedicar este día a los niños en 1929 fue un gesto sin precedentes que se convirtió en un símbolo perdurable del compromiso de la nación con su juventud.

“Nuestro principio fundamental es la soberanía nacional. Nuestro objetivo es aumentar el bienestar de nuestra nación, profundizar nuestra democracia y fortalecer el Estado de derecho. Es nuestro deber fundamental proteger nuestra unidad nacional sin desviarnos de los objetivos nacionales del pacto. Recordando siempre los principios y la visión de su fundación, tenemos la voluntad de hacer del segundo siglo de nuestra República el Siglo de Türkiye, cuya palabra es firme y cuyo poder es eficaz en todos los ámbitos”, dijo el presidente del Parlamento, Numan Kurtulmus, en un acto oficial.


FUENTE:TRT Español y agencias
