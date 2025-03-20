Israel ha relanzado su ofensiva terrestre en Gaza en medio de una crisis humanitaria cada vez más grave. Mientras las tropas avanzan, los palestinos enfrentan una situación desesperada: Gaza ha entrado oficialmente en la primera fase de hambruna y los ataques aéreos, que ya han dejado más de 700 muertos esta semana, amenazan con cobrarse más vidas.
El ejército israelí informó sobre el inicio de una nueva operación terrestre “selectiva” y localizada, con el fin de dividir Gaza y mantener su presencia en el enclave.
"En las últimas 24 horas, las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de (FDI) han llevado a cabo una operación terrestre precisa y focalizada en el centro y sur del enclave de Gaza para expandir la zona de amortiguamiento", anunció el portavoz militar Avichay Adraee a través de Telegram.
Durante la incursión, las tropas israelíes consolidaron su control sobre el corredor de Netzarim, una ruta estratégica que, en la práctica, divide Gaza en dos.
En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una advertencia ominosa a la población palestina. “Ciudadanos de Gaza, esta es su última advertencia. Lo que viene será mucho peor y pagarán el precio completo”, declaró en un discurso televisado.
Las palabras del ministro resonaron mientras Gaza volvía a sumirse en el horror. Más de 700 palestinos han muerto allí en ataques aéreos israelíes desde el martes, según informó el Ministerio de Salud del enclave. "Los cuerpos de 710 personas fueron trasladados a hospitales desde el martes, además de los de más de 900 heridos", declaró a la Agencia Anadolu el portavoz del ministerio, Khalil Al-Dakran.
Añadió que el 70% de los heridos eran niños y mujeres. Con estos ataques, Israel rompió el frágil acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros que había estado en vigor desde el 19 de enero.
En la misma línea, el portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, indicó en Telegram que las víctimas murieron en ataques aéreos contra casas, tiendas de campaña y otros lugares del enclave, e incluían a un empleado de la ONU.
Basal dijo que “muchos civiles permanecen atrapados bajo los escombros, pero las operaciones de rescate se ven gravemente obstaculizadas debido a la falta de maquinaria pesada necesaria para las labores de extracción”.
Asimismo, Defensa Civil reportó que los ataques continuaron con 10 muertos y decenas de heridos tras varios ataques aéreos israelíes la mañana del jueves.
Varias familias palestinas han sido borradas enteras del registro civil de Gaza esta semana, según reportó el medio Al Araby Al Yadid. Algunos de los casos mencionados fueron la familia Jarghoun, de los cuales, sus 17 miembros fueron asesinados. En el barrio Shuyahía de la Ciudad de Gaza, más de 30 personas de la familia Qreiqea murieron en uno de los ataques. Igualmente triste fue el destino de la familia Al-Barhoum, quienes perdieron a 16 de sus miembros después de que aviones de guerra israelíes atacaran su tienda de campaña improvisada en Jan Yunis.
Gaza entra en la primera fase de hambruna en medio del bloqueo israelí
Mientras tanto, la crisis humanitaria se agrava cada día que pasa. Debido a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria, los palestinos se enfrentan oficialmente a la hambruna, informaron este miércoles las autoridades locales.
“Gaza ha entrado oficialmente en la primera etapa de hambruna, con casi dos millones de personas que han perdido por completo su seguridad alimentaria”, informó Ismail Thawabteh, director de la Oficina de Medios del enclave.
“Los palestinos están viviendo una catástrofe humanitaria sin precedentes” debido al cierre de los cruces fronterizos y la obstrucción de la ayuda humanitaria por parte de Israel, denunció Thawabteh. “Todos los mercados de Gaza se han quedado sin suministros básicos, privando a los residentes palestinos de lo más esencial para la vida”, afirmó.
El pan, uno de los pocos alimentos accesibles en medio de la escasez, también comienza a desaparecer. “Decenas de panaderías han dejado de operar debido a la prohibición de importar combustible, lo que ha provocado una drástica reducción en la disponibilidad de pan para los palestinos en Gaza”, agregó.
El viernes, el Programa Mundial de Alimentos confirmó que, desde el 2 de marzo, no han podido enviar suministros a Gaza, debido a que Israel mantiene cerrados todos los cruces fronterizos, bloqueando tanto la entrada de ayuda humanitaria como de bienes comerciales.
Pero la crisis no se limita a la alimentación: la falta de combustible también ha paralizado el suministro de agua potable. “Decenas de pozos han dejado de funcionar”, alertó Thawabteh.
“La vida en Gaza está al borde del colapso total en los próximos días si la agresión israelí no se detiene y los cruces fronterizos no se abren de inmediato”, concluyó.
Un enclave devastado
Bajo asedio desde hace 18 años, el enclave palestino se ha convertido en lo que muchos describen como "la mayor prisión a cielo abierto del mundo". Hoy, su población de 2,4 millones de personas está completamente desplazada y el territorio no es más que un paisaje de escombros.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, la cifra de muertos ha escalado a niveles catastróficos: cerca de 50.000 palestinos han sido asesinados, la mayoría mujeres y niños, y más de 112.000 han resultado heridos.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a su guerra contra el enclave palestino.