Estados Unidos comenzó a evacuar personal de sedes diplomáticas en Oriente Medio ante el aumento de tensiones con Irán por cuenta de las negociaciones sobre su programa nuclear. La medida fue confirmada por el presidente Donald Trump este miércoles, quien en reiteradas ocasiones ha advertido que recurrirá a una ofensiva militar si no se logra un acuerdo con Teherán. Las declaraciones de Trump llegan poco después de que Irán amenazara con atacar instalaciones estadounidenses en la región si Washington iniciara un conflicto.

“Se están reubicando porque podría ser un lugar peligroso. Les dimos aviso de que salieran y veremos qué sucede”, indicó Trump en diálogo con la prensa, aunque no detalló cuáles son las instalaciones afectadas.

Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado confirmó a la agencia de noticias Anadolu que una de las embajadas es la de Iraq. Por su parte, la agencia AP informó que también se preparaba la evacuación de diplomáticos y familiares en Bahréin y Kuwait.

Por su parte, otro funcionario estadounidense aclaró que no hubo cambios en las operaciones de la base aérea en Qatar —la más grande que tiene EE.UU. en Oriente Medio— y que la embajada en ese país seguía funcionando con normalidad.

Trump, quien ha amenazado consistentemente a Teherán con tomar acciones militares si no se llega a un nuevo acuerdo nuclear, también reiteró este miércoles su postura sobre el programa iraní: “Ellos no pueden tener un arma nuclear. Es muy simple. No se lo vamos a permitir”. Por su parte, Teherán sostiene que no busca un arma nuclear, pero que tiene derecho al enriquecimiento de uranio con fines civiles.

Irán responde a las amenazas de EE.UU.

Las amenazas cruzadas que dieron pie al retiro de personal de las sedes estadounidenses iniciaron el martes, cuando Michael Kurilla, jefe del Comando Central de EE.UU., declaró ante el Congreso que presentó al presidente Trump un “rango de opciones” para impedir que Irán obtenga armas nucleares. Además, en respuesta a una consulta, Kurilla afirmó que el comando está preparado para usar la fuerza si Teherán sigue con su programa nuclear.

Poco después, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió que atacarían bases estadounidenses en la región si se desata un enfrentamiento con Washington. Aseguró que todas las instalaciones militares de EE.UU. están al alcance de los misiles iraníes y advirtió que los ataques se producirán “sin dudar, en los países que los albergan”.

"Si se le impone la guerra a Irán, Estados Unidos sin duda sufriría más pérdidas que nosotros", dijo el ministro a los periodistas en el marco de una reunión del gabinete en Teherán el miércoles.