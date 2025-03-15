Hamás afirmó este sábado que espera la implementación del alto el fuego vigente y que no negociará uno nuevo bajo las condiciones de Israel. El grupo palestino hizo esta aclaración tras confirmar que acepta liberar al rehén Idan Alexander, soldado israelí-estadounidense y entregar los cuerpos de otros cuatro, siempre que ello conduzca a la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo ya establecido.

Según la cadena qatarí Al Jazeera, Hazem Qassem, un alto portavoz de Hamás, dijo que la decisión del grupo fue un "gesto positivo" hacia Israel. Sin embargo, advirtió que esto no indica que Hamás está abierto a renegociar el acuerdo existente.

"No estamos hablando de nuevos acuerdos o de acuerdos paralelos, sino de avanzar en la implementación del acuerdo de tregua en sus diversas etapas", afirmó, refiriéndose al acuerdo de tres fases que entró en vigor el 19 de enero.

Asimismo, un alto funcionario de Hamás citado por la agencia de noticias AP detalló que las negociaciones sobre la segunda fase del alto el fuego deberían comenzar el día de la liberación y no durar más de 50 días. Israel también debería dejar de bloquear la entrada de ayuda humanitaria.

El jueves, Hamás anunció que retomó las conversaciones con los mediadores de Qatar y Egipto en Doha. Qassem aseguró que el grupo aborda las negociaciones “de manera positiva y responsable” para garantizar la aplicación de todas las fases del alto el fuego, lo que incluye la retirada de las fuerzas israelíes y la reconstrucción del enclave.

El grupo reiteró su “total disposición para comenzar las negociaciones y alcanzar un acuerdo integral sobre los temas de la segunda fase”, e instó a Israel a “cumplir plenamente con sus compromisos”.

La fase inicial de 42 días de un acuerdo de alto el fuego de tres etapas terminó a inicios de marzo, pero Israel se ha resistido a avanzar a la segunda fase, prefiriendo extender el cese de hostilidades para lograr la liberación de más rehenes sin cumplir obligaciones militares o humanitarias, una estrategia vista como un intento de apaciguar a los sectores más duros del gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu. No obstante, Hamás insiste en que se respete el acuerdo completo y que inicien de inmediato la segunda fase de las conversaciones.

Víctimas palestinas suben a 140 tras nuevos ataques

Mientras tanto, en una nueva violación del alto el fuego, el ejército israelí lanzó ataques en en la Ciudad de Gaza, matando a cinco palestinos.

Según fuentes médicas del Hospital Al-Ahli, cuatro palestinos murieron en un ataque con drones israelíes mientras recogían madera en el barrio de Zeitoun. El quinto fallecido, Mohammed Riyad Siyam, de 22 años, fue atacado por una lancha militar israelí mientras pescaba cerca de la costa de Gaza, dijo el activista Zakaria Bakr, citado por la agencia de noticias Anadolu.

Las autoridades locales denuncian que Israel viola diariamente el cese de hostilidades y que mató a 140 palestinos desde que entró en vigor el acuerdo.