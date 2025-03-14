El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó este jueves a las principales fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados para debatir el futuro del conflicto en Ucrania y el aumento del gasto en defensa, en línea con los compromisos adquiridos dentro de la OTAN. Sin embargo, la reunión se llevó a cabo sin la participación de Vox, excluido de la convocatoria, y concluyó sin un consenso claro en medio de crecientes tensiones políticas.

Sánchez defendió la necesidad de reforzar la capacidad militar europea no solo como un imperativo estratégico, sino como una oportunidad para impulsar la industria y la economía del continente. “Creemos tecnología, creemos industria, creemos economía en Europa. La gran lección de lo que está ocurriendo es que hemos delegado nuestra seguridad en otros actores. Es hora de que Europa dé un paso al frente y aumente sus capacidades defensivas”, afirmó.

Pese a su determinación de garantizar que España cumpla con la meta de la OTAN de destinar al menos el 2% del PIB a defensa para 2029, el presidente se encontró con una férrea resistencia. Tanto el Partido Popular (PP), principal partido de oposición, como sus propios socios de coalición, Sumar e Izquierda Unida (IU), cuestionaron la viabilidad del aumento presupuestario y alertaron sobre sus posibles repercusiones en el gasto social.

Además, el líder del Ejecutivo socialista tampoco dejó claro si esta reforma en defensa tendrá que pasar ante aprobación del Congreso, algo muy criticado por todos los grupos de la oposición tras la ronda de consultas celebrada. "Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento, lo harán; otras tendrán que ser aceleradas por el Gobierno de España", ha deslizado.