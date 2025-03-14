ESPAÑA
3 min de lectura
Pedro Sánchez no logra apoyo para el aumento del gasto en defensa
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha encontrado con un fuerte rechazo a su propuesta de incrementar el gasto en defensa, tanto por parte de la oposición como de los propios partidos de coalición.
Pedro Sánchez no logra apoyo para el aumento del gasto en defensa
Sánchez defendió la necesidad de reforzar la capacidad militar europea no solo como un imperativo estratégico, sino como una oportunidad para impulsar la industria y la economía del continente. / AA
14 de marzo de 2025

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, convocó este jueves a las principales fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados para debatir el futuro del conflicto en Ucrania y el aumento del gasto en defensa, en línea con los compromisos adquiridos dentro de la OTAN. Sin embargo, la reunión se llevó a cabo sin la participación de Vox, excluido de la convocatoria, y concluyó sin un consenso claro en medio de crecientes tensiones políticas.

Sánchez defendió la necesidad de reforzar la capacidad militar europea no solo como un imperativo estratégico, sino como una oportunidad para impulsar la industria y la economía del continente. “Creemos tecnología, creemos industria, creemos economía en Europa. La gran lección de lo que está ocurriendo es que hemos delegado nuestra seguridad en otros actores. Es hora de que Europa dé un paso al frente y aumente sus capacidades defensivas”, afirmó.

Pese a su determinación de garantizar que España cumpla con la meta de la OTAN de destinar al menos el 2% del PIB a defensa para 2029, el presidente se encontró con una férrea resistencia. Tanto el Partido Popular (PP), principal partido de oposición, como sus propios socios de coalición, Sumar e Izquierda Unida (IU), cuestionaron la viabilidad del aumento presupuestario y alertaron sobre sus posibles repercusiones en el gasto social.

Además, el líder del Ejecutivo socialista tampoco dejó claro si esta reforma en defensa tendrá que pasar ante aprobación del Congreso, algo muy criticado por todos los grupos de la oposición tras la ronda de consultas celebrada. "Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento, lo harán; otras tendrán que ser aceleradas por el Gobierno de España", ha deslizado.

IU y Sumar rechazan “ceder a los deseos belicistas” de Europa

Recomendados

Los partidos en coalición con el gobierno de Sánchez han manifestado su firme oposición a la medida, aunque por razones ideológicas además de económicas. Antonio Maíllo, líder de IU, instó a su partido a mantenerse firme en su rechazo, advirtiendo que no se debe "ceder a los deseos belicistas" de la Unión Europea. En su discurso, también abogó por el cierre de las bases militares estadounidenses en Europa y la disolución de la OTAN, a la que calificó de "peligro para la paz mundial, al servicio del imperialismo de Estados Unidos".

Maíllo, alarmado por el riesgo de que Europa caiga en una espiral bélica, propuso aprovechar este nuevo contexto internacional para articular una política exterior autónoma de Estados Unidos, que garantice la paz, la estabilidad y la seguridad en el continente.

El PP, por su parte, expresó su malestar por la falta de detalles y garantías en la propuesta del Ejecutivo. “Salimos igual que entramos”, lamentó un portavoz del partido, subrayando la falta de avances concretos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que el debate sobre la defensa debe abordarse con un enfoque bipartidista y no depender exclusivamente de un gobierno en minoría. “Es un desafío que trasciende a Sánchez, a su gobierno y a su mandato”, afirmó.

En la misma línea, el diputado Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), exigió que cualquier decisión sobre el aumento del gasto en defensa pase por el Congreso para evitar lo que considera un riesgo de gobernanza unilateral.

Mientras tanto, el gobierno sigue buscando un consenso político en medio de una polarización creciente y ha prometido continuar las negociaciones con los grupos parlamentarios para tratar de aprobar el nuevo Presupuesto General del Estado para 2025.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En plena batalla contra los mortales incendios, España vivió la ola de calor más intensa en el país
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa
Türkiye y España son dos aliados "firmemente comprometidos con los valores universales”: Erdogan
España impugna prohibición de festividades musulmanas en espacios públicos del municipio de Jumilla
Temperaturas extremas e incendios activos desatan alarma en España, Francia y Portugal
El partido Vox enciende la polémica en España con propuesta de deportación masivas de inmigrantes
España abre caso penal contra Netanyahu por crímenes de guerra, tras ataque israelí al barco Madleen
El éxodo de una familia desde el corazón del genocidio en Gaza hasta el reencuentro en España
Por Okba Mohammad
Cómo Israel busca lavar su imagen patrocinando conciertos y en España se unen para impedirlo
Por Leyla Hamed
“Van a pagar el doble”: Trump amenaza a España por no aumentar al 5% el gasto de defensa en la OTAN
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
España suspende contrato de misiles con Israel y activa planes para cortar lazos en defensa
España y Eslovenia piden a UE imponer embargo de armas y más sanciones a Israel por ofensiva en Gaza
España reúne a países árabes y europeos para abordar catástrofe en Gaza y solución de dos Estados
Türkiye elogia la postura de España contra el genocidio israelí en Gaza